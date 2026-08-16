موج انتقادات شدید از ماکرون به دلیل انتشار یک تصویر

جوان آنلاین: انتشار تصویر امانوئل ماکرون رئیس جهور فرانسه در حال گذراندن تعطیلات در سواحل این کشور موجی از انتقادات شدید را برانگیخت چرا که فرانسه در حال حاضر با آتش سوزی های جنگلی گسترده دست و پنجه نرم می کند.

مارین توندلیه، دبیرکل حزب اروپا-محیط زیست تاکید کرد که مردم فرانسه با یک تابستان فاجعه بار رو به رو هستند اما رئیس جمهور در یک جلسه عکس برداری تبلیغاتی در تعطیلات به سر می برد. در حالی که بسیاری از شهروندان فرانسوی نمی توانند هزینه سفر را بپردازند رئیس جمهور سوار جت اسکی می شود.

پیشتر گزارش شده بود که موج گرمای شدید در فرانسه نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو هزینه برای این کشور به دنبال داشته است.