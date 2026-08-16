جوان آنلاین: حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت نیویورک در واکنش به گزارش منتشر شده درباره مشکلات روانی نظامیان ایالات متحده در ناو آبراهام لینکن، در حساب رسمی اش در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ملوانان وطنپرست ما شایسته برخورد با عزت و احترام هستند؛ اما در ناو "یواساس لینکلن" چنین چیزی دیده نمیشود.
وی با درخواست برای پایان دادن به جنگ طلبی کشورش علیه ایران افزود: دیگر بس است؛ به این جنگِ انتخابی [غیر ضروری] و شکستخورده که جمهوریخواهان در قبال ایران به راه انداختهاند، پایان دهید.