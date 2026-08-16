بحران در ناو هواپیمابر؛ نمایندگان آمریکایی از وزیر جنگ توضیح خواستند

در پی بحران به وجود آمده در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، نمایندگان آمریکایی از وزیر جنگ این کشور توضیح خواستند.

جوان آنلاین: شبکه فاکس نیوز گزارش داد که اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا طی پیامی خطاب به پیت هگست وزیر جنگ این کشور از وی در خصوص اوضاع نا به سامان ناو هواپیمابر آبراهم لینکلن توضیح خواسته اند.

وال استریت ژورنال نیز به نقل از مسئولان آمریکایی مدعی شد که شرایط به وجود آمده در ناو مذکور با توجه به دوره جنگ طبیعی است. اما آنها در عین حال اعتراف کردند که گذراندن دوران طولانی بدون هیچ پهلوگیری در دریا می تواند برای سرنشینان ناو مشکل ساز باشد.

پیشتر روزنامه گاردین گزارش داد بود که ادامه مأموریت طولانی و بی‌سابقه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در ارتباط با تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به تشدید بحران سلامت روان در میان حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی این ناو منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، چندین ملوان تلاش کرده‌اند خود را به دریا بیندازند.