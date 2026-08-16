انصارالله: جنایات اسرائیل در لبنان و فلسطین با چراغ سبز آمریکا است

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، تداوم اقدامات این رژیم در غزه و کرانه باختری را نیز محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بشر دانست.

جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با شدیدترین عبارات، کشتار وحشیانه رژیم صهیونیستی در شهرک‌های انصار و دیرالزهرانی در جنوب لبنان را محکوم کرد.

این دفتر همچنین حملات مداوم رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری را محکوم و تأکید کرد هدف قرار دادن غیرنظامیان در لبنان، غزه و کرانه باختری و ادامه تشدید تنش از سوی رژیم صهیونیستی و رهبران آن، نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

انصارالله در ادامه اعلام کرد که این اقدامات اسرائیل با «پوشش و تشویق آشکار آمریکا» و در سایه همدستی و سکوت حکومت های عربی مزدور انجام می‌شود.

دفتر سیاسی انصارالله بر همبستگی خود با ملت‌های فلسطین و لبنان و مقاومت اسلامی تأکید و اعلام کرد لبنان و مقاومت آن «حق پاسخ به تجاوز اسرائیل، دفاع از ملت لبنان و آزادسازی جنوب» را دارند.

این جنبش همچنین از ادامه مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی ابراز تأسف کرد و افزود که این مذاکرات به دادن امتیازدهی به قیمت آسیب زدن به لبنان و عزت مردم این کشور منجر می‌شود.

انصارالله از دولت لبنان خواست در رویکرد خود بازنگری کرده و از اهرم قدرت مقاومت اسلامی استفاده کند.

دفتر سیاسی انصارالله همچنین با اشاره به عملکرد مقاومت اسلامی لبنان، تأکید کرد که این مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی «کارنامه‌ای درخشان از پیروزی‌های تاریخی» ثبت کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، انصارالله از کشورهای عربی و اسلامی انتقاد کرد که به ائتلاف‌های نظامی با رژیم صهیونیستی پیوسته‌اند و از آنها خواست دست‌کم یک‌بار ائتلاف‌هایی را در حمایت از فلسطین، آرمان و مقدسات آن تشکیل دهند.

این جنبش همچنین تأکید کرد که چنین ائتلاف‌هایی می‌تواند امنیت واقعی کشورهای منطقه و ثبات داخلی آنها را در برابر توطئه‌های اسرائیل و آمریکا تضمین کند.

نایب ‌رئیس مجلس یمن: به راهبردمان درخصوص عربستان ادامه می‌دهیم

از سوی دیگر، نایب‌رئیس مجلس نمایندگان یمن اعلام کرد این کشور به به دنبال آن است که معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را ادامه دهد تا به گفته وی "متجاوز سعودی طعم تلخ آنچه ملت یمن از تجاوز، محاصره و رنج را متحمل می‌شود بچشد.

وی تأکید کرد که عربستان از اجرای «نقشه راه» و تعهدات مربوط به پایان دادن به تجاوز و محاصره‌ای که بیش از ۱۲ سال ادامه داشته، شانه خالی کرده است.

نایب‌رئیس مجلس یمن همچنین بر اهمیت ادامه اجرای گزینه‌های مورد نظر رهبری این کشور برای شکستن محاصره، بازپس‌گیری ثروت‌های غارت‌شده و بیرون راندن اشغالگران از کشورش تأکید کرد.