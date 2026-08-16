حملات فسفری رژیم اسرائیل به جنوب لبنان

جوان آنلاین: شبکه المیادین اعلام کرد: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دست به چند حمله هوایی زدند و منطقه واقع میان ارتفاعات علی الطاهر و الدبشه در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی همچنین با استفاده از تیربار، منطقه ارتفاعات علی الطاهر را زیر آتش قرار داده و اقدام به تیراندازی و جست‌وجوی منطقه کردند.

این شبکه همچنین گزارش داد: یگان توپخانه رژیم صهیونیستی ارتفاعات علی الطاهر را با گلوله‌های فسفری هدف قرار داده است.

این حملات در حالی گزارش می‌شود که منطقه علی الطاهر و الدبشه پیشتر نیز هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته بود.