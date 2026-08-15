فروش ۸۸۰۰ خانه ریز طی یک هفته /امکان خرید ۱۰۰ خانه ریز برای هر کد ملی

جوان آنلاین: نوید خاصهباف امروز در یک نشست خبری با اشاره به ایجاد بستر «خانهریز» در سامانه شهرزاد، اظهار کرد: تلاش کردیم در بستر شهرزاد و در قالب یک سامانه نوین، اطلاعرسانی دقیق و شفافی از روند پروژه، قیمتگذاریها و سایر موضوعات و تغییراتی که احتمالاً در متراژها خواهد داشت، داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با گذشت زمان، در بازههای زمانی مختلف و به صورت ماهانه، هم گزارش پیشرفت پروژه و هم تغییرات حاصل از پروژه و سایر موضوعات، همچنین نظریههای کارشناسی رسمی منتشر خواهد شد تا شفافیت کاملی در این زمینه وجود داشته باشد.
خاصه باف با اشاره به میزان عرضه خانهریز در تهران، گفت: از آنجا که میخواهیم از سفته بازی جلوگیری کنیم، عرضه را به صورت کنترل شده در هر ماه انجام خواهیم داد. هفته گذشته ۵ هزار خانهریز عرضه شد که معادل تقریباً ۵۰ مترمربع است. امروز نیز ۵ هزار خانهریز دیگر از ساعت ۸ صبح عرضه شد و بر اساس آماری که تاکنون به من اعلام شده، در مجموع حدود ۸۸۰۰ مورد فروخته شده است.
وی ادامه داد: برای اینکه این اقدام بر بازار مبادله و خرید اثر نگذارد و سایهای بر این بازار نیندازد، فعلاً این بازار را بستهایم و عرضه از سوی خودمان انجام میشود. فردا نیز یک عرضه ۵ هزار تایی دیگر خواهیم داشت تا عزیزانی که جا ماندهاند بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با اشاره به تعیین سقف خرید «خانه ریز» گفت: با توجه به بازخوردهایی که داشتیم، بسیاری از افراد آمادگی دارند مقدار بیشتری تهیه کنند، اما برای اینکه همه شهروندان بتوانند بهره ببرند، فعلاً سقف ۱۰۰ خانهریز برای هر کد ملی گذاشتهایم. پس از ورود پروژههای دیگر به این بستر، این محدودیتها نیز برداشته خواهد شد تا همه بتوانند به هر مقدار که نیاز دارند، تهیه کنند.
خاصهباف در توضیح سازوکار قیمتگذاری خانهریز اظهار کرد: برای اینکه مردم بتوانند بهره ببرند، فعلاً برای هر کد ملی حداکثر ۱۰۰ خانهریز در نظر گرفتهایم. با ورود پروژههای بیشتر به این بستر، عرضه و تقاضا قابل کنترل خواهد بود تا مورد سوءاستفاده دلالها قرار نگیرد.
وی افزود: وقتی هر ماه قیمت کارشناسی میشود و ما نیز مقداری را عرضه خواهیم کرد، طبیعتاً سقفی وجود دارد؛ اما نکته این است که مدیریت بازار آزاد و شفاف، به معنای شفافیت است. شما نمیتوانید به صورت پادگانی یا دیکتهای قیمتگذاری کنید؛ بنابراین بر اساس عرضه و تقاضا، قیمتها خودشان را پیدا میکنند. از این رو باید سفتهبازها را با عناوین و ابزارهای مختلف از این گردونه کنترل کرد. این کنترل هم از طریق میزان عرضه، هم با افزایش تعداد پروژهها و هم با قیمتگذاری بر اساس نظریه کارشناسی که هر ماه اعلام خواهد شد، انجام میشود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران درباره نقدشوندگی خانهریز نیز گفت: برای ایجاد جذابیت، بحث نقدشوندگی را در تعهد قرار دادهایم. اگر بر اساس قیمتی که ماهانه اعلام میشود و با همان پروتکل و رویهای که تعریف کردهایم، شرایط انجام شود، خود شهرداری و یکی از زیرمجموعههای شهرداری ضامن نقدشوندگی است؛ البته با همان روشی که در منشور و مرامنامه خانهریز وجود دارد.
خاصهباف درباره امکان خانهدار شدن از طریق خانهریز توضیح داد: خانهریز بستری برای سرمایهگذاری روی ملک است و در انتهای پروژههای مسکونی میتواند به مالکیت نیز منتهی شود؛ به شرط اینکه شرایط لازم را داشته باشد. اگر در این پروژه که حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ متر است، فردی تا انتهای پروژه و زمان واگذاری بتواند به اندازه یک واحد خانهریز خریداری کند، حتماً در فرآیند واگذاری، اولویت با کسی است که خانهریز دارد و بنابراین میتواند به تملک ملک و خانهدار شدن منجر شود.
وی افزود: امروز هر کسی هر پساندازی که انجام میدهد، ممکن است بعد از ۱۰ سال بخواهد خانهای خریداری کند، اما به دلیل تورم قیمت ملک از بازار جا میماند. ما با این الگو گفتیم مردم بیایند در ملک سرمایهگذاری کنند. بر اساس الگوها و آنالیزهای حساسیتی که داشتهایم، اگر یک کارمند ساده بتواند بهطور منظم هر ماه پساندازی داشته باشد، بعد از چهار یا پنج دوره در پروژههای مختلف و در یک بازه زمانی مشخص، میتواند به یک واحد آپارتمان در تهران برسد.
خاصهباف در پاسخ به این موضوع که آیا خانهریز مشابه پیشفروش برای تأمین مالی پروژه است؟ گفت: اصلاً این قرارداد، قرارداد تأمین مالی نیست. این قرارداد، مشارکت مدنی سازنده و سرمایهگذار است. سازنده تعهد ساخت پروژه را دارد و بر همین اساس و بر اساس آوردهها، قدرالسهم خود را به تعداد خانهریزهای موجود دریافت میکند و تعهد دارد پروژه را ظرف بازه زمانی مشخص، بسته به نوع پروژه، بسازد.
وی تأکید کرد: بنابراین هرچقدر مصالح گرانتر شود، هیچ اثری بر قیمت یا متراژ خانهریزی که فرد خریداری کرده، نخواهد داشت. هزینه ساخت هرچقدر هم افزایش پیدا کند، این موضوع ثابت است و فرد بر اساس همان قدرالسهمی که از پروژه در قالب خانهریز برای او تعریف شده، در منافع پروژه تا زمان اتمام آن مشارکت دارد.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران تصریح کرد: در این مرحله، مالکیت روی عرصه و اعیان وجود ندارد و مشارکت در منافع پروژه است. منافعی که از تغییرات قیمت ایجاد میشود، چه به لحاظ ارزش افزودهای که در مراحل ساخت ایجاد میشود و چه به لحاظ تأثیر تورم، در این مشارکت وجود دارد. مردم تا اتمام پروژه مشارکت خواهند کرد و پروژه طی یک فرآیند قانونی به مزایده گذاشته خواهد شد و تا آن زمان مالکیت پروژه منتقل نخواهد شد.
خاصهباف درباره وضعیت پروانه پروژه نیز گفت: پروانه صادر شده است. متأسفانه بعضی از دوستان در اخبار، اسکرینشاتهای هفتههای گذشته را گرفتهاند، در حالی که پروانه پروژه صادر شده و پروژه اکنون در مرحله خاکبرداری و فونداسیون است و خیلی خوب نیز پیش میرود.
وی ادامه داد: پروژه نسبت به ماه گذشته حدود دو درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پنجم هر ماه، گزارش پیشرفت فیزیکی و قیمت همان ماه بهطور دقیق در سایت منتشر خواهد شد؛ بنابراین پروژه پروانه صادر شده است و باز هم تأکید میکنم که پروژه پیشفروش نیست.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران گفت: این پروژه ۹ طبقه است و پروژههای دیگری که اضافه خواهند شد ممکن است بخش تجاری نیز داشته باشند. در رابطه با قیمت نیز موضوع، بهای تمامشده است؛ یعنی هزینه ساخت، زمین و عوارض پروژه را شامل میشود و مردم میتوانند از این طریق در منافع پروژه سهیم شوند؛ بنابراین اعتقاد داریم مردم میتوانند با قیمت بهتری نسبت به بازار در این پروژه مشارکت کنند.
خاصهباف درباره مشخصات پروژه اظهار کرد: این پروژه در منطقه ۵، محدوده آیتالله کاشانی قرار دارد و شامل ۵۴ واحد مسکونی است و ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع مساحت خالص مسکونی دارد و در ۹ طبقه احداث میشود.
وی درباره امکان فروش قدرالسهم نیز گفت: شرکت تولیدی، سهام خود را عرضه میکند و سالیان سال سهام آن خرید و فروش میشود، اما در این پروژه موضوع «خانهریز» است که بعد از حدود دو تا دو و نیم سال در همین پروژه به اتمام میرسد و پروژه واگذار میشود و فرد مالک میشود. موضوع، فروش قدرالسهم یا بهتر بگوییم فروش منافع قدرالسهم از این پروژه است و اصلاً ارتباطی با بورس ندارد.
خاصهباف افزود: اینکه دوستان در بورس چه فکر میکنند، با آنها نیز صحبتهایی داشتهایم، اما این موضوع مبتنی بر اسناد بالادستی و حاکم بر سازمان سرمایهگذاری است. این سازمان نیز بهعنوان یک سازمان مستقل، طبق ماده ۸۴ قانون شهرداریها به وظایف خود عمل میکند و در اساسنامه و اسناد بالادستی و سند جامع سرمایهگذاری سازمان، مشارکت مردم در پروژههای مختلف شهری پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: درصدد هستیم هرچه بتوانیم در حوزههای مختلف، پروژههای تجاری، اداری و تفریحی را با مدلها و الگوهای متنوع وارد این بستر کنیم.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران درباره سرمایهگذار خارجی نیز گفت: موضوع سرمایهگذار خارجی ارتباطی با این موضوع ندارد. در بحث ساخت، همانطور که در پروژههای دیگر سازنده میتواند از افراد خارجی استفاده کند، در این پروژه نیز اگر طرف بتواند سرمایه وارد کشور کند، بر اساس قوانین سازمان سرمایهگذاری خارجی میتواند به عنوان سازنده این پروژه فعالیت کند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
خاصهباف با اشاره به رابطه ریسک و منفعت در سرمایهگذاری اظهار کرد: سرمایهگذاری متناسب با ریسک سرمایهگذاری تعریف میشود و منفعت نیز در کنار ریسک معنا پیدا میکند. در بعضی از فرآیندهای مشابه که در سالیان گذشته اتفاق افتاد، چون ابعاد حقوقی و قانونی به درستی رعایت نشده بود، مشکلاتی ایجاد شد، اما در این پروژه و سازوکار بستری که برای خانهریز تلاش کردهایم ایجاد کنیم، تلاش شده است کمترین ریسک وجود داشته باشد.
وی گفت: ریسک این طرح همان ریسک سرمایهگذاری در حوزه مسکن است، اما مسکن به قدری دچار تورم شده که سرمایهگذاری با پولهای خرد در آن تقریباً ناممکن و در دست عدهای خاص است؛ بهعبارت بهتر، عدهای خاص و نه عموم مردم از آن بهره میبرند. این فضا ایجاد شده است تا مردم با هر توان مالی بتوانند از سرمایهگذاری در مسکن بهرهمند شوند.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با اشاره به اینکه به محض اینکه کسی درخواست فروش کند تا ۷۲ ساعت نقد شوندگی انجام میشود، عنوان کرد: خانه ریز بستری است که با افزایش اشتغال و بیمه و مشارکت مردم بتوانیم از سرمایه مردم و ارزش پول ملی صیانت کنیم. در صورت شکست پروژه و ورشکسته شدن سرمایه گذار به ازای هر ماه تاخیر قدرالسهمی از سازنده کسر و به قدرالسهم خریداران افزوده میشود. شهرداری موظف است پس از آن نسبت به انتخاب سرمایه گذار جدید اقدام کند.
خاصهباف در پایان تصریح کرد: اعلام آمادگی کردیم این طرح را هم برای نهادهای مختلف و هم بخش خصوصی در کل کشور اجرا کنیم.