جوان آنلاین: سردار قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران شنبه ۲۴ مرداد در نشست شورای راهبری «میدانیار» با اشاره به تجربه جنگ اخیر از طراحی سازوکاری برای شناسایی، آموزش و سازماندهی ظرفیتهای مردمی در عرصههای مختلف خبر داد و اظهار کرد: یکی از واقعیتهایی که در جریان جنگ بیش از گذشته آشکار شد، ظرفیت بالای مردم برای حضور و نقشآفرینی در شرایط سخت بود.
وی افزود: مردم در روزهای جنگ منتظر فراخوان نماندند و در عرصههای مختلف، از مراسم و فعالیتهای اجتماعی و مذهبی گرفته تا آموزش و رزمایشهای آمادگی، حضور خود را نشان دادند؛ بنابراین باید این ظرفیت بزرگ را شناسایی و منسجم کنیم.
ولیزاده با اشاره به شعار «هر ایرانی یک بسیجی» گفت: این شعار به معنای آن است که هر ایرانی، متناسب با توانایی و تخصص خود، میتواند بخشی از توان ملی کشور باشد؛ یک نفر در عرصه امداد، دیگری در رسانه، فردی در حوزه هنری و فردی دیگر در عرصههای نظامی و دفاعی میتواند نقشآفرینی کند.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران ادامه داد: «میدانیار» تلاش میکند این توانمندیهای پراکنده را کنار هم قرار دهد و از ظرفیتهای کوچک و متعدد، یک ظرفیت بزرگ، منسجم و آماده برای دفاع از کشور ایجاد کند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۲ میلیون نفر اعلام آمادگی کردهاند، اظهار کرد: این میزان مشارکت نشاندهنده یک ظرفیت گسترده اجتماعی است که میتواند در تقویت آمادگی و انسجام ملی مورد استفاده قرار گیرد.
ولیزاده درباره ساختار «میدانیار» توضیح داد: این رویداد در چهار سطح مقدماتی، شهرستانی، استانی و ملی برگزار میشود و رقابتها در چهار محور نظامی، امدادی، رسانهای و هنری طراحی شده است.
وی افزود: این مسابقات تنها برای افراد خاص برگزار نمیشود و گروههای خانوادگی، خواهران، برادران و دانشآموزان نیز در آن حضور خواهند داشت و برگزیدگان هر مرحله برای رقابت در سطح بالاتر معرفی میشوند.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به پیشبینی سازوکار ثبتنام گفت: مردم میتوانند از طریق صفحات و سامانههای محلی، میزهای ثبتنام مستقر در میدانهای شهرستانها و همچنین پایگاههای بسیج محلات برای حضور در «میدانیار» اقدام کنند.
وی همچنین از شکلگیری شوراهای راهبری در سطوح استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: در این شوراها ظرفیت دستگاههایی همچون فرمانداریها، شهرداریها، بخشداریها، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و سایر مجموعههای مرتبط برای برگزاری این رویداد به کار گرفته میشود.
ولیزاده ادامه داد: داوری مسابقات نیز با استفاده از ظرفیت مجموعههای تخصصی از جمله هلال احمر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی انجام خواهد شد و برگزیدگان پس از کسب امتیاز لازم به مراحل بالاتر راه پیدا میکنند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در جنگ اخیر گفت: خبرنگاران در کنار نیروهای مسلح و مردم در میدان حضور داشتند و تنها به انتقال خبر اکتفا نکردند، بلکه حضور مردم، توان دفاعی کشور و اقدامات انجامشده در عرصه خدمترسانی را برای جامعه روایت کردند.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران با بیان اینکه رسانه را یکی از اضلاع مهم میدان مقابله دانست، افزود: انعکاس درست حضور مردم میتواند موجب تقویت امید در جامعه و ناکام ماندن روایتسازی دشمن شود.
ولیزاده با قدردانی از خبرنگاران خاطرنشان کرد: همانگونه که نیروهای مسلح در میدان دفاع وظیفه خود را انجام میدهند، رسانه نیز با روایت واقعیتها و نشان دادن حضور و توانمندی مردم، مسئولیت مهمی در این میدان بر عهده دارد.
رسانهها روایتگر پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه باشند
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران نیز در این نشست با تأکید بر نقش رسانهها در روایت جنگ دوزادهروزه، گفت: روایت صحیح این پیروزی میتواند با تقویت امید عمومی، هویت ملی و دینی و خنثیسازی تبلیغات دشمن همراه شود.
حجتالاسلام علی معبودی در دیدار با خبرنگاران با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در شرایط ویژه کشور، اظهار کرد: خبرنگاران در جریان جنگ دوزادهروزه و دیگر مقاطع حساس، در کنار سپاه پاسداران و بسیج حضور فعال داشتند و با تلاشهای خالصانه و مجاهدانه، واقعیتهای میدان را برای مردم تبیین و به تصویر کشیدند.
وی با اشاره به اهمیت امنیت بهعنوان بستر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی افزود: ایجاد و حفظ امنیت نیازمند تلاش مستمر است و در همین راستا از سردار قربان محمد ولیزاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، به دلیل تلاشهای انجامشده برای برقراری ثبات و امنیت در استان قدردانی میکنم.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با تأکید بر ضرورت روایت صحیح جنگ دوزادهروزه، ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف رسانه در شرایط کنونی، روایت فتح و تبیین واقعیتهای این جنگ برای افکار عمومی است؛ چراکه دشمن تلاش میکند دستاوردهای ملت ایران را کوچک جلوه دهد.
معبودی تصریح کرد: رسانهها با روایت دقیق و مستند این حوادث میتوانند امید را در جامعه تقویت کنند و در کنار آن، هویت دینی و ملی و روحیه مقاومت و حماسهآفرینی مردم را ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه رسانهها ظرفیت مهمی برای مقابله با عملیات روانی دشمن دارند، گفت: روایت درست از وقایع میتواند تبلیغات دشمن علیه مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران را خنثی کند و اجازه ندهد تصویر واقعی مقاومت و ایستادگی ملت ایران تحت تأثیر روایتهای تحریفشده قرار گیرد.
معبودی با اشاره به عملکرد رسانهها در جنگ دوزادهروزه افزود: رسانه ملی، صداوسیما، رسانههای محلی، جراید و فعالان فضای مجازی در این مقطع سرنوشتساز پای کار آمدند و نقش مهمی در اطلاعرسانی و تبیین شرایط کشور ایفا کردند.
وی رسانه را یکی از ارکان مؤثر میدان جنگ روایتها دانست و اظهار کرد: همانگونه که رزمنده در میدان نظامی از تجهیزات دفاعی استفاده میکند، خبرنگار نیز با خبر، گزارش و روایت خود میتواند در میدان رسانهای اثرگذار باشد و حتی در برخی موارد اثرگذاری این اقدام از یک عملیات نظامی بیشتر است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به برخی عملکردهای رسانهای در جریان جنگ اخیر، آن را نمونهای از ظرفیت بالای رسانه در شرایط بحران عنوان کرد و گفت: این تجربه نشان داد که رسانه میتواند در کنار سایر مؤلفههای دفاعی و اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در مدیریت افکار عمومی داشته باشد.
معبودی در پایان با قدردانی از خبرنگاران خاطرنشان کرد: وحدت، همدلی، انسجام و کار جهادی میتواند کشور را در مسیر تحقق آرمانهای امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب یاری کند.