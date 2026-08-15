جوان آنلاین: ری از حاشیه به متن پروژههای تهران آمده است. در منطقهای که سالها فاصله آن با شمال پایتخت یکی از نشانههای نابرابری در توزیع امکانات بود، حالا از رشد چندبرابری اعتبارات و اجرای پروژههای عمرانی سخن گفته میشود و در مهمترین خبر این مراسم، شهردار تهران وعده داده ایستگاه متروی میدان عبدالعظیم تا ابتدای مهرماه به بهرهبرداری برسد. افتتاح ۲۳ پروژه با ارزشی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان، از مجموعههای ورزشی و خدمات محلهای تا طرحهای محیطزیستی، تنها بخشی از تصویری است که مدیریت شهری از تغییر چهره ری ارائه میکند، تصویری که در آن قرار است قبله تهران، سهم پررنگتری از توسعه پایتخت داشته باشد.
در آیین بهرهبرداری از پروژههای منطقه ۲۰، علیرضا زاکانی، شهردار تهران از مسیری گفت که مدیریت شهری در دوره ششم برای نزدیکتر کردن شمال و جنوب تهران در پیش گرفته است. او ری را بخشی تعیینکننده در این معادله دانست و رشد اعتبارات و پروژهها در این منطقه را نشانهای از تغییر این رویکرد خواند: «یکی از اتفاقاتی که در این دوره افتاد، نزدیک شدن فاصله شمال و جنوب شهر بود. ری قبله تهران است و با این عظمت و بزرگی و سبقه تاریخی، معنابخش پایتخت است؛ لذا فاصله شمال و جنوب شهر عادلانه نبود. از این رو است که در این دوره اعتبار منطقه ۲۰ رشد چشمگیری داشته باشد. تا جایی که بالای ۵۰۰ درصد رشد پروژهها را در شهرری داشتیم و این نشان از کاهش فاصله شمال و جنوب شهر دارد.»
شهردار تهران در ادامه از زمانبندی بهرهبرداری از ایستگاه متروی میدان حرم عبدالعظیم حسنی (ع) سخن گفت، پروژهای که میتواند دسترسی ری به شبکه متروی تهران را وارد مرحله تازهای کند: «تست گرم ایستگاه متروی میدان حرم عبدالعظیم حسنی (ع) ۱۵ شهریور انجام میشود و تا ابتدای مهر ایستگاه میدان عبدالعظیم افتتاح میشود. بعد از آن ایستگاه متروی ضلع شرقی حرم را خواهیم داشت.» شهردار تهران درباره جایگاه ری در برنامههای مدیریت شهری نیز گفت: «امیدواریم این اقدامات باعث شود تا ری نقش اساسی و پیشانی را در تحول تهران ایفا کند.»
۳ هزار میلیارد تومان پروژه روی میز ری
زاکانی پس از آیین افتتاح، در جمع خبرنگاران نیز بخشی از جزئیات پروژههای اجراشده در منطقه ۲۰ را تشریح کرد: «امروز حدود ۳ هزار میلیارد تومان پروژه شامل سایت لکلکها، سرای محله و سه پروژه ورزشی در منطقه ۲۰ و تعدادی پروژه دیگر افتتاح شد.» او از پروژهای بزرگتر در بام ری نیز خبر داد: «بهزودی بیش از ۴۰ هکتار فضا در یک الگوی زیستمحیطی در بام ری افتتاح خواهد شد. این جهتگیری که در شهر صورت گرفته برای همه مناطق است.»
او همچنین بهرهبرداری از این پروژهها را حاصل فرصتی دانست که در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و در عین حال از فاصله میان اقدامات انجامشده و آنچه میتوانست انجام شود صحبت به میان آورد: «همه این خدمات و اقدامات نعمت خداست که خداوند با لطف خودش مسئولیت را برعهده مدیریت شهری ششم نهاد و این خدمات ارائه شد و باید از خداوند بزرگ طلب گذشت کرد، چراکه بهتر و بیشتر میتوانستیم کار کنیم.» او ادامه داد: «این فرصتها مثل ابر میآید و میگذرد و امیدواریم بتوانیم گامهای بلندی را در تحقق آنچه شایسته مردم تهران است، ارائه کنیم.»
عملکردی معادل عملکرد ۲۰ سال گذشته
حرفهای زاکانی درباره کاهش فاصله شمال و جنوب تهران، در گزارش رضا شنگی، شهردار منطقه ۲۰ شکل ملموستری پیدا کرد. جایی که به گفته شهردار این منطقه، افزایش بودجه قرار بود بخشی از عقبماندگیهای سالهای گذشته را جبران کند و پروژهها را از وعده به مرحله بهرهبرداری برساند. شنگی گفت: «بودجه منطقه ۲۰ نسبت به دوره قبل هزارو ۲۴۳ درصد رشد داشته و این امر زمینه جبران بخشی از کمبودهای گذشته و اجرای پروژههای اثرگذار را فراهم کردهاست.».
اما در میان این اعداد، یک روایت شهری از همه متفاوتتر بود. زمینی ۲۵ هزار مترمربعی در بلوار بسیج که در دوره قبل مسیرش به سمت ساختوساز مسکونی میرفت، در این دوره حفظ شد تا به فضای ورزشی تبدیل شود. شنگی درباره سرنوشت این زمین گفت: «با تصمیم مدیریت شهری، کاربری آن حفظ و به یک مجموعه استاندارد و بینالمللی ورزشی تبدیل شد.»
شهردار منطقه ۲۰ در ادامه تصویری از حجم عملیات عمرانی انجامشده ارائه کرد: «تاکنون ۳۳۵ هزار تن آسفالت در سطح منطقه پخش شده که معادل عملکرد ۲۰ سال گذشته است و در این بخش نیز رشد ۱۸۴ درصدی داشتهایم.»
حتی جنگ هم چراغ کارگاههای تهران را خاموش نکرد
در ادامه این مراسم، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در حالی از ادامه پروژههای عمرانی تهران سخن گفت که شهر شرایط جنگی را پشت سر گذاشته بود. او توقفناپذیری روند ساختوساز و خدمترسانی در پایتخت را بخشی از پاسخ مدیریت شهری به این شرایط دانست: «از شمالیترین تا جنوبیترین نقطه تهران، مسیر آبادانی را دنبال کردهایم و باید به دشمنان ثابت کنیم که حتی در سختترین شرایط و شرایط جنگی، مهندسان و کارگران ما برای ایجاد زیرساختها و ارائه خدمات به مردم متوقف نمیشوند.»
چمران سپس دامنه این فعالیتها را به نقاط مختلف پایتخت کشاند: «تهران امروز شاهد تحولات عمرانی گستردهای است. از منطقه ۲۲ در جنوبیترین نقطه شهر گرفته تا پروژههای تکمیلشده در دارآباد در شمالیترین نقطه، همگی نشان از این دارند که مسیر توسعه از شرقیترین تا غربیترین نقطه تهران با جدیت دنبال میشود.».
اما از نگاه رئیس شورای شهر، آبادانی تهران تنها به ساختوساز و تغییر چهره شهر محدود نمیشود. او بخش دیگری از این مسیر را به زندگی و حال مردم پیوند زد و گفت: «اگرچه هدف ما آبادانی ظاهری شهر است، اما به دنبال آبادانی دلها نیز هستیم، چراکه از نظر ما، آبادانی معنوی و انسانی از عمران و آبادی ظاهری مهمتر است.»