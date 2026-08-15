‌سقوط مرگبار سارق از تراس خانه 

جوان آنلاین: مرد سارق که به همراه همدستش برای سرقت وارد خانهای در قلهک شده بود، با بازگشت ناگهانی صاحبخانه وحشتزده شد و برای فرار، خود را از تراس طبقه سوم به پایین انداخت و بر اثر شدت جراحات جان باخت؛ همدست او نیز موفق به فرار شد و تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد.
شامگاه جمعه، مأموران کلانتری ۱۲۴ قلهک، مرگ مشکوک مرد جوانی را به بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران خبر دادند.
یکی از مأموران در تشریح این حادثه گفت: «لحظاتی قبل شهروندی با اداره پلیس تماس گرفت و اعلام کرد فردی از تراس خانهاش به پایین پرتاب شده و به کام مرگ رفته است. با اعلام این خبر به محل رفتیم و با جسد مرد جوانی روبهرو شدیم که به طرز مشکوکی فوت کرده بود.»
با اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی و بازپرس جنایی راهی محل شدند. تیم جنایی در کنار ساختمان مسکونی با جسد مرد جوانی روبهرو شد که بررسیها نشان میداد از تراس طبقه سوم ساختمان به پایین سقوط کرده و جانش را از دست داده است.
کشف وسایل سرقت
از سوی دیگر، تیم جنایی در بررسی صحنه، وسایلی کشف کرد که سارقان با آن در خانه را باز میکنند. این موضوع حکایت از آن داشت که مرد فوتشده سارق بوده و هنگام فرار از ساختمان به پایین پرت شده و جانش را از دست داده است.
همچنین بررسی دوربینها و اظهارات صاحب خانه نشان داد مرد فوتشده همراه مرد دیگری داخل خانه در حال سرقت بودند که به محض رسیدن صاحب خانه، شوکه میشوند و برای فرار، خودشان را از تراس به پایین پرت میکنند. یکی از آنها موفق به فرار میشود و دیگری بر اثر اصابت سرش به زمین جانش را از دست میدهد.
روایت صاحبخانه
صاحبخانه در تشریح ماجرا گفت: «همراه خانواده به میهمانی رفته بودم که لحظاتی قبل به خانه بازگشتم. وقتی کلید را در قفل در چرخاندم، احساس کردم داخل خانه کسی است، اما خیلی حساس نشدم تا اینکه لحظاتی بعد صدای مهیبی از سمت تراس خانهام به گوشم رسید. وقتی از بالا به پایین نگاه کردم، دیدم این مرد روی زمین افتاده و همدستش که در حال سرقت از خانه من بودند، فرار کرده است. با شنیدن این صدا، همسایهها هم از خانههایشان بیرون آمدند و حادثه را به پلیس خبر دادند.»
سارق سابقهدار بود
در ادامه، مأموران پلیس هویت مرد فوتشده را بررسی کردند که مشخص شد وی از سارقان سابقهدار منزل بوده است؛ فردی که چندین بار به جرم سرقت به زندان افتاده و مدتی قبل از زندان آزاد شده بود.
بدین ترتیب، همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی برای انجام آزمایشهای لازم، مأموران در تلاشند تا همدست سارق فوتشده را شناسایی و وی را بازداشت و زوایای پنهان این سرقت مرگبار را برملا کنند.
تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.