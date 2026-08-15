معمای یاسر آسانی 

جوان آنلاین: لیگ بیست و پنجم با شکایت استارت خورد، چراکه ماجرای یاسر آسانی از یک فسخ ساده خیلی پیچیدهتر است و با شکایت مس شهربابک از استقلال عملاً به یک پرونده حقوقی- انضباطی تبدیل شده و سرنوشت آن زینپس در اتاقهای فدراسیون فوتبال پیگیری میشود. هوادار استقلال خیالش راحت بود که با صدور کارت بازی آسانی دیگر خطری این تیم را تهدید نمیکند، اما واقعیت این است که صدور کارت بازی لزوماً به معنای پایان هرگونه اعتراض حقوقی نیست و اگر باشگاهی نسبت به وضعیت قرارداد بازیکنی اعتراض داشته باشد، میتواند موضوع را از مسیر انضباطی دنبال کند. دقیقاً مانند شکایتی که مس شهربابک در پایان بازی با استقلال که با شکست ۴ بر صفر مقابل آبیپوشان پایتخت خاتمه یافته بود، انجام داد؛ شکایت از استقلال بابت استفاده از بازیکن غیرمجاز (یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی).
تابستان ۱۴۰۴ بود که آسانی با عقد قراردادی دوساله (تا پایان ۲۰۲۷-۲۰۲۶) به مبلغ ۳/۳ میلیون دلار (جدا از ۸۰۰ هزار دلاری که بابت اخذ رضایتنامهاش پرداخت شده بود) به جمع آبیپوشان پایتخت اضافه شد. البته قرارداد او یک بند فسخ ۵۰۰ هزار دلاری هم داشت که براساس آن صرفاً در ۱۵ روز ابتدایی پنجره نقل و انتقالات تابستانی پیش از فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ میتوانست با پرداخت مبلغ قید شده بهطور یکطرفه فسخ کند، اما به شرط اینکه باشگاه را نیز به صورت کتبی مطلع کند.
آسانی یکی از بازیکنان تأثیرگذار و صدالبته محبوب در استقلال بود، اما جنگ تحمیل شده به ایران، توقف لیگ و ابهام در خصوص برگزاری ادامه مسابقات اوضاع را بههم ریخت، بهگونهای که بسیاری از بازیکنان و مربیان خارجی کشور را ترک کرده و بحث «فورسماژور» و امکان فسخ یکطرفه قراردادهای خود را مطرح کردند. در خصوص آسانی نیز چنین بحثی مطرح شد که آیا جنگ اجازه پایان دادن به قرارداد را به او میدهد یا نه. مجتبی فریدونی، عضو هیئتمدیره وقت استقلال با استناد به مقررات فیفا، آرای CAS و قانون تعهدات سوئیس مدعی بود که اگر شرایط فورسماژور تمام شود، بازیکن نمیتواند صرفاً به استناد جنگ قرارداد خود را فسخ کند. آسانی، اما بعد از آغاز جنگ ایران را ترک کرده و در مصاحبههایش گفته بود با توجه به صحبتهای باشگاه لیگ عملاً تمام شده و منتظر آرام شدن شرایط برای شروع فصل بعد است، اما در ادامه مشکل او از جنگ به دریافت مطالباتش تغییر کرد، بهگونهای که خردادماه اخبار منتشر شده حکایت از اخطار این بازیکن بابت عدم دریافت مطالباتش طی ماههای اخیر به باشگاه استقلال داشت. هشداری که تیرماه عملی و گفته شد که آسانی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات فصل گذشته و عدم پرداخت پیشقرارداد فصل دوم با ارسال نامهای به باشگاه استقلال رسماً فسخ یکطرفه قراردادش با این باشگاه را اعلام کرده است.
در واقع آسانی که به واسطه جنگ از ایران خارج شده بود به دلیل عدم دریافت مطالباتش اقدام به فسخ یکطرفه با استقلال کرده بود. مسئلهای که البته این باشگاه هرگز زیر بار آن نرفت و جالب اینکه بعد از آرام شدن اوضاع، آسانی دوم مرداد، با پرداخت مطالباتش بار دیگر به ایران بازگشت و در تمرینات استقلال حاضر شد. اتفاقی که در نگاه نخست کاملاً طبیعی است، اما نه وقتی بدانیم که پنجره نقل و انتقالات استقلال از سوی فیفا بسته است و این باشگاه اجازه جذب بازیکن جدید را ندارد. مسئلهای که حالا به یک معضل جدی در این باشگاه تبدیل شده است. علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال میگوید فسخ قرارداد آسانی در سازمان لیگ ثبت نشده و به همین دلیل او هنوز هم بازیکن استقلال است، چون نامش هرگز از لیست این تیم خارج نشده است. اما برخی کارشناسان حقوقی معتقدند ایمیل آسانی به معنای فسخ قطعی قرارداد بوده و با این حساب بازگشت مجدد او به جمع آبیپوشان پایتخت مستلزم عقد قرارداد جدید است که استقلال به دلیل محرومیت اجازه انجام آن را ندارد. همین مسئله باعث شده مس شهربابک که در مصاف با استقلال در هفته نخست لیگ بیست و ششم، ۴ بر صفر تن به شکست داد از این باشگاه بابت استفاده از بازیکن غیرمجاز شکایت کند.
حال همه نگاهها به فدراسیون فوتبال است که چه تصمیمی در این راستا خواهد گرفت. براساس قوانین فیفا، تیم محروم اجازه ثبت قرارداد بازیکن جدید را ندارد، اما باید دید روند انضباطی این داستان به چه شکل خواهد بود. آیا آسانی، همانطور که مس میگوید بازیکن جدید است یا به گفته استقلال بازیکن سابق این تیم با همان قرارداد قبلی؟
سعید فتاحی، رئیس سازمان فوتبال استقلال در موضعی محکم مدعی است که استقلال منتظر استعلام فیفاست و مسئولیت این موضوع را پذیرفته است.