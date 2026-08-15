جوان آنلاین: راه‌آهن اعلام‌کرد: پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه (مسیر‌های رفت تا ۳۱ شهریور و مسیر‌های برگشت تا اول مهر) از روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) آغاز می‌شود.

به گزارش مهر، پیش‌فروش بلیت در همه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.