حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت طلا و سکه طی هفته گذشته تا امروز افزایش جزئی را تجربه کرده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۳۱۰ هزار تومانی به ۱۹ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسیده است، اما در طرف مقابل حباب سکه با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی به دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده که کمترین میزان حباب قیمتی سکه طی دو سال گذشته است.

جوان آنلاین: نادر بذرافشان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، درباره وضعیت بازار طلا و سکه در هفته گذشته اظهار کرد: از شنبه هفته گذشته تا امروز ۲۴ مردادماه بازار‌های جهانی با نوسانات افزایشی و کاهشی همراه بودند، اما در مجموع از ابتدای هفته گذشته تا امروز، بهای هر اونس طلا ۳۴ دلار افزایش به ۴۳۷۶ دلار رسیده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: علاوه بر افزایش نسبی قیمت اونس جهانی طلا، بازار داخلی در هفته گذشته به علت افزایش نرخ ارز نیز روندی افزایشی را تجربه کرد و در این مدت، هر مثقال طلای ۱۷ عیار با یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش به ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۳۱۰ هزار تومانی به ۱۹ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: سکه تمام بهار آزادی طرح جدید طی هفته گذشته دو میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم با رشد دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، ۱۸۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

بذرافشان گفت: نیم‌سکه نیز طی هفته گذشته ۷۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه نیز با ۴۰۰ هزار تومان افزایش، ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه یک گرمی بانک مرکزی نیز بدون تغییر ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار قیمت گذاری شد.

وی درباره حباب سکه نیز اظهار کرد: حباب سکه طی هفته گذشته تا امروز با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی به دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده که طی دو سال گذشته کمترین میزان حباب سکه و در حداقل حباب قیمتی قرار دارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: طی ماه‌های اخیر و با همزمانی ماه‌های محرم و صفر شاهد کاهش تقاضا در بازار سکه و طلا بودیم که با پایان ماه صفر و افزایش اعیاد و مراسمات، پیش بینی ما این است که بازار با افزایش نسبی تقاضا در قیاس با ماه‌های اخیر رو‌به‌رو شود و در کنار آن انتظار داریم که با مدیریت بانک مرکزی و ثبات در بازار ارز، شاهد تثبیت قیمت طلا و ثبات بازار طلا باشیم و بتوانیم شاهد رونق گرفتن معاملات در بازار شویم.