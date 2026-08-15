کشف ۱۵۱ میلیارد تومان کالای قاچاق در طرح پلیس گمرک

جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی با اشاره به اجرای طرح سراسری پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد : این طرح در (۶ مرز هدف ) به منظور پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و مقابله با سایر جرایم اقتصادی و گمرکی انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف و توقیف سه دستگاه خودروی لکسوس، تویوتا و لندکروز به ارزش تقریبی بیش از ۵۰ میلیارد تومان افزود : در این طرح بیش از ۲۰۰ هزار عدد ویپ ، فندک و سیگار قاچاق به ارزش تقریبی بیش از ۵ میلیارد کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به کشف بیش از ۸۷ هزار قلم انواع لوازم آرایش و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دارو به ارزش تقریبی بیش از ۱۲ میلیارد تومان ،گفت: کشف ۷ میلیون و ۸۳ هزار دینار عراقی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان و دستگیری ۲۱ دلال ارز از جمله دیگر نتایج اجرای این طرح است.

وی با اشاره به کشف بیش از ۸۱ هزار تن انواع کالای اساسی از جمله برنج ، روغن و... ادامه داد: در اجرای این طرح در مجموع بیش از ۱۷ میلیون قلم انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵۱ میلیارد تومان کشف و ۲۸۷ نفر متهم دستگیر و ۲۵ دستگاه خودرو حامل قاچاق توقیف شد.