جوان آنلاین: مطابق آمار و داده‌های سازمان هواشناسی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ میزان بارش‌ها در کشور نسبت به دوره بلندمدت ۱.۴ میلیمتر افزایش یافته است.

در بازه اشاره شده ۲۳۰.۲ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که ۶ دهم درصد بیشتر از دوره بلندمدت است.

در ۱۲ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمان، کرمانشاه و هرمزگان بارش‌ها مثبت بوده است.

بیشترین بارش‌ها با ۶۵.۷ درصد رشد برای استان هرمزگان است. در ۱۹ استان دیگر کشور بارش‌ها منفی و بیشترین کاهش بارش برای استان تهران با منفی ۴۰.۴ درصد بوده است.

در پایتخت طی بازه اشاره شده ۱۶۲.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده، در حالی میزان بارش‌ها در دوره بلندمدت ۲۷۲.۶ میلیمتر بوده است.

در استان‌های ساحلی دریای خزر یعنی گلستان، مازندران و گیلان به ترتیب رشد منفی ۴.۲ درصدی، ۱۴.۵ و ۲۷.۸ درصدی ثبت شده است.