عبور از مرداد با حداقل خاموشی فقط با ۵ درصد مصرف برق کمتر

جوان آنلاین: محمد الهداد مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با اشاره به تداوم روزهای گرم و داغ تابستان و ماندگاری گرما و رطوبت در هفته آخر مرداد ماه 1405، از مردم خواست تنها با ۵ درصد مدیریت مصرف برق، به صنعت برق در حفظ پایداری شبکه کمک کنند و گفت: اگر همه مشترکان فقط ۵ درصد در مصرف خود صرفهجویی کنند، میتوانیم از این هفته گرم نیز با حداقل خاموشی عبور کنیم.
به گزارش مهر، الهداد با بیان اینکه گرمای هوا همچنان در روزهای آینده ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: هفته آخر مردادماه از نظر دمای هوا و میزان مصرف برق، هفتهای حساس برای صنعت برق خواهد بود و عبور موفق از این شرایط، نیازمند همراهی و همدلی مردم است.
وی افزود: از مردم انتظار نداریم زندگی خود را متوقف کنند؛ تنها ۵ درصد مدیریت مصرف کافی است. اگر هر خانواده و هر مشترک بخشی از مصرف غیرضروری خود را کاهش دهد، مجموع این همراهی میتواند فشار قابل توجهی را از روی شبکه برق بردارد.
الهداد با تأکید بر نقش وسایل سرمایشی در افزایش مصرف برق گفت: تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خودداری از استفاده همزمان وسایل پرمصرف و انتقال مصرف وسایل برقی به ساعات کمباری، اقداماتی ساده اما مؤثر برای کمک به شبکه در روزهای گرم پیشرو است.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: ماندگاری گرما و رطوبت بالا در روزهای پیشرو، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد خواهد کرد و به همین دلیل، هفته آخر مرداد و روزهای پایانی اوج گرمای تابستان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تأکید کرد: رمز عبور از این هفته پایانی اوج گرما، فقط و فقط همدلی و همراهی همه مشترکان است. حتی یک تغییر کوچک از سوی هر خانواده، در مقیاس ملی اثر بزرگی بر پایداری شبکه برق خواهد داشت.
الهداد در پایان گفت: این روزهای گرم را با هم پشت سر میگذاریم؛ با تنها ۵ درصد مدیریت مصرف از سوی هر مشترک، میتوانیم در کنار هم هفته آخر مرداد و روزهای پایانی اوج گرما را با کمترین میزان محدودیت و خاموشی سپری کنیم.