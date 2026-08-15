معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور ماه از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از نیمه شهریور ساعت کاری جدید اعلام می‌شود.

جوان آنلاین: ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری اظهار داشت: ساعت کاری ادارات بر اساس نیاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط به ما اعلام و از سوی سازمان اداری و استخدامی مجوز مربوطه داده می‌شود.

وی افزود: بر اساس اعلام وزارت نیرو تا ۱۵ شهریور امسال ساعت کاری ادارات از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از آن در صورت درخواست دستگاه‌ها، تغییر ساعت اعمال خواهد شد.

معاون سازمان اداری و استخدامی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید ایرادات شورای نگهبان به مجلس رفت و در نهایت سال ۱۴۰۲ مصوبه نهایی را از مجلس گرفت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلت نظام ایراداتی از جمله بالا بودن بار مالی برای دولت، به آن گرفت و در نهایت کنار گذاشته شد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی نیروهای شرکتی این بود که به موقع در سر ماه حقوق‌ها پرداخت نمی‌شود و شرکت واسطه با استفاده از این تأخیر، برای خود گردش مالی ایجاد می‌کند همچنین شرکت واسطه برای ۳۰ روز یا ۳۱ روز بیمه واریز نمی‌کرد و کمتر واریزی داشت همچنین مزایا و پاداش شرکتی‌ها کمتر از رسمی‌ها بود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس قانون تنها ۱۰ درصد نیروها امکان تبدیل وضعیت دارند اما بیشتر دستگاه‌ها بالای ۱۰ درصد نیروی کارمعین داشتند و امکان تبدیل وضعیت شرکتی ها به کارمعین نبود مانع دیگر جدول ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه برنامه هفتم بود که مکلف به کاهش ۱۵ درصد نیروها و ساختار دولت هستیم لذا تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر شرکتی به کارمعین با قانون برنامه هفتم مغایر بود.

سلمانی با تاکید بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مستلزم اصلاح و تصویب قانون بود و به همین دلیل رفع دغدغه نیروهای شرکتی شامل پرداخت حقوق و بیمه در اولویت قرار گرفت، اظهار داشت: طبق موصبه دولت مقرر شده برای نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمون‌های استخدامی لحاظ شود تا از این مسیر نیز بخشی از دغدغه های آنان برطرف شود.