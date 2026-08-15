نفت برنت به ۸۸.۵۲ دلار رسید؛ رشد هفتگی ۶ درصدی

قیمت نفت خام در پایان معاملات جمعه به دنبال حملات به نفتکش‌ها و توقف مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران بیش از یک دلار افزایش یافت و برنت به ۸۸.۵۲ دلار رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام در روز جمعه به دنبال حملات به نفتکش‌ها و عدم پیشرفت در مذاکرات صلح بین دولت ترامپ و ایران، بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت و بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه در خلیج فارس را به کانون توجه بازار بازگرداند.

به گزارش مهر، بر این اساس، قیمت نفت برنت در پایان معاملات به ۸۸.۵۲ دلار در هر بشکه رسید که نسبت به روز پیشین ۱.۴۵ دلار و حدود ۱.۶۷ درصد رشد داشت. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۱.۱۵ دلاری و ۱.۴۲ درصدی، در سطح ۸۲.۴۰ دلار بسته شد. هر دو شاخص نفتی در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفتند؛ به‌گونه‌ای که برنت و وست تگزاس به ترتیب رشد ۶.۰ و ۵.۴ درصدی را طی هفته جاری به ثبت رساندند.

حملات به نفتکش‌ها و خطر تنگه هرمز

اندرو لیپو، رئیس شرکت لیپو اویل اسوشیتس، در تحلیل این روند گفت: با نزدیک شدن به پایان هفته، به دنبال حملات جدید به نفتکش‌ها و عدم پیشرفت در توافق آتش‌بس، شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. وی هشدار داد که اگر تردد در تنگه هرمز، که ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کند، همچنان با محدودیت مواجه باشد، ممکن است وضعیت بسیار وخیم‌تر نیز شود.

لیپو در ادامه خاطرنشان کرد که قیمت نفت خام شاید ۸۰ دلار در هر بشکه باشد، اما قیمت گازوئیل ۱۸۰ دلار و قیمت بنزین ۱۳۰ دلار در هر بشکه است و این مسئله‌ای است که به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده ضربه می‌زند. به گفته این تحلیلگر، شکاف میان قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی، فشار تورمی را به زنجیره مصرف نهایی منتقل می‌کند.

همزمان با ادعاهای آمریکا درباره کنترل تنگه هرمز، تردد کشتی‌ها در این آبراه از میانگین ماهانه پایین‌تر آمد. پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، این تنگه حدود یک‌پنجم از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را منتقل می‌کرد. همچنین خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی (وام) گزارش داد که روز پنجشنبه دو فروند نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) هنگام عبور از تنگه مورد حمله قرار گرفتند.

توقف صادرات روسیه از نووروسیسک

در جبهه دیگری از بازار، صادرات نفت خام روسیه از پایانه شسخاریس در بندر نووروسیسک واقع در دریای سیاه نیز روز جمعه به دنبال یک حمله پهپادی متوقف شد. سه منبع آگاه که از این موضوع مطلع بودند به رویترز گفتند این حادثه، اختلالات را در پایانه‌های صادراتی روسیه تشدید کرده و به افزایش قیمت نفت دامن زده است.

ترکیب این عوامل، یعنی تشدید حملات در مسیرهای حیاتی حمل نفت، کاهش تردد در تنگه هرمز و اختلال در صادرات دریای سیاه، بازار نفت را در شرایطی حساس قرار داده است. تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم تنش‌ها و عدم احیای مذاکرات صلح، ریسک صعودی قیمت‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند و فشار بر زنجیره تأمین جهانی انرژی، به‌ویژه در بخش فرآورده‌های نفتی، افزایش خواهد یافت.