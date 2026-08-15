رشد هفتگی بهای نفت و طلا در بازارهای جهانی

بازارهای جهانی نفت و طلا در هفته منتهی به ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، تحت تأثیر تحولات خاورمیانه، نگرانی از اختلال عرضه نفت و تغییر انتظارات درباره سیاست پولی آمریکا، روندی صعودی داشتند؛ به‌گونه‌ای که نفت «برنت» نزدیک ۶ درصد و نفت «وست تگزاس اینترمدیت» بیش از ۵ درصد افزایش یافت و طلا نیز رشد هفتگی حدود ۰.۷ درصدی را ثبت کرد.

جوان آنلاین: داده‌های ثبت‌شده در تارنمای «اینوستینگ» نشان داد که قیمت نفت برنت (Brent Crude) در آغاز بازه مورد بررسی در هفتم اوت برابر با ۱۶ مرداد، ۸۳.۵۵ دلار در هر بشکه بود و در پایان معاملات ۱۴ اوت برابر با ۲۳ مرداد به ۸۸.۵۲ دلار رسید.

بر این اساس، برنت طی هفته گذشته ۴.۹۷ دلار، معادل حدود ۵.۹۵ درصد افزایش قیمت داشت و روند کلی آن صعودی بود. بالاترین قیمت ثبت‌شده برنت در این بازه ۹۰.۰۷ دلار و پایین‌ترین قیمت ۸۱.۵۰ دلار در هر بشکه بود.

نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز در همین بازه روندی صعودی داشت. بر اساس داده‌های ارسالی، قیمت این شاخص در آغاز هفته مورد بررسی ۷۸.۱۸ دلار و در پایان هفته ۸۲.۴۰ دلار در هر بشکه بود.

در نتیجه، قیمت نفت خام آمریکا طی هفته اخیر ۴.۲۲ دلار، معادل حدود ۵.۴۰ درصد افزایش یافت. بالاترین قیمت ثبت‌شده WTI در این بازه ۸۴.۶۱ دلار و پایین‌ترین قیمت آن ۷۶.۵۳ دلار بود.

رشد قیمت نفت در این هفته به‌طور عمده تحت تأثیر افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه قرار گرفت. خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که تهدید آمریکا به حفظ محاصره دریایی ایران برای مدت نامحدود، نگرانی‌ها درباره اختلال در جریان نفت از منطقه را افزایش داده است.

تنگه هرمز نیز در کانون نگرانی بازار قرار داشت چرا که کاهش شدید تردد کشتی‌ها در این مسیر، ریسک اختلال در انتقال نفت منطقه را افزایش داده است.

طلا در مدار رشد هفتگی

روند کلی قیمت اونس جهانی طلا نیز در هفته اخیر افزایشی بود. قراردادهای آتی طلا (Gold Future) در آغاز بازه، هفتم اوت برابر با ۱۶ مرداد، ۴ هزار و ۳۹۹ دلار و ۷۰ سنت بود و در پایان معاملات ۱۴ اوت برابر با ۲۳ مرداد به ۴ هزار و ۴۳۲ دلار رسید.

بنابراین قیمت طلا طی هفته مورد بررسی ۳۲.۳۰ دلار، معادل حدود ۰.۷۳ درصد افزایش یافت. بالاترین قیمت ثبت‌شده در این بازه ۴ هزار و ۵۰۹ دلار و ۱۰ سنت و پایین‌ترین قیمت ۴ هزار و ۲۸۸ دلار بود.

روند صعودی طلا در حالی رقم خورد که این فلز گرانبها در میانه هفته با فشار فروش مواجه شد، اما در پایان هفته با کاهش ارزش دلار و تقویت انتظارات درباره ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) حمایت شد.

«رویترز» گزارش داد که شاخص دلار آمریکا در معاملات جمعه ۰.۳ درصد کاهش یافت و همین موضوع موجب شد طلا برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر شود و تقاضا برای آن افزایش یابد.

همچنین داده‌های تورمی آمریکا در هفته گذشته عمدتاً مطابق انتظارات بازار بود و همراه با کاهش غیرمنتظره اشتغال بخش غیرکشاورزی در ژوئیه، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را کاهش داد.

بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را حدود ۳۳ درصد برآورد کردند؛ در حالی که این رقم یک هفته پیش ۵۵ درصد بود. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره از آن جهت به نفع طلاست که این فلز گرانبها سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و در محیطی با نرخ‌های بهره بالاتر، معمولاً جذابیت نسبی آن کاهش می‌یابد.

در مجموع، بازار نفت در این هفته بیش از هر چیز از ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره اختلال عرضه تأثیر گرفت، در حالی که بازار طلا همزمان تحت تأثیر دلار، داده‌های تورمی آمریکا و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو قرار داشت.