کد خبر: 1373961
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴
اقتصاد » اخبار کلی

رشد هفتگی بهای نفت و طلا در بازارهای جهانی

نفت بازارهای جهانی نفت و طلا در هفته منتهی به ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، تحت تأثیر تحولات خاورمیانه، نگرانی از اختلال عرضه نفت و تغییر انتظارات درباره سیاست پولی آمریکا، روندی صعودی داشتند؛ به‌گونه‌ای که نفت «برنت» نزدیک ۶ درصد و نفت «وست تگزاس اینترمدیت» بیش از ۵ درصد افزایش یافت و طلا نیز رشد هفتگی حدود ۰.۷ درصدی را ثبت کرد.

جوان آنلاین: داده‌های ثبت‌شده در تارنمای «اینوستینگ» نشان داد که قیمت نفت برنت (Brent Crude) در آغاز بازه مورد بررسی در هفتم اوت برابر با ۱۶ مرداد، ۸۳.۵۵ دلار در هر بشکه بود و در پایان معاملات ۱۴ اوت برابر با ۲۳ مرداد به ۸۸.۵۲ دلار رسید.

بر این اساس، برنت طی هفته گذشته ۴.۹۷ دلار، معادل حدود ۵.۹۵ درصد افزایش قیمت داشت و روند کلی آن صعودی بود. بالاترین قیمت ثبت‌شده برنت در این بازه ۹۰.۰۷ دلار و پایین‌ترین قیمت ۸۱.۵۰ دلار در هر بشکه بود.

نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز در همین بازه روندی صعودی داشت. بر اساس داده‌های ارسالی، قیمت این شاخص در آغاز هفته مورد بررسی ۷۸.۱۸ دلار و در پایان هفته ۸۲.۴۰ دلار در هر بشکه بود.

در نتیجه، قیمت نفت خام آمریکا طی هفته اخیر ۴.۲۲ دلار، معادل حدود ۵.۴۰ درصد افزایش یافت. بالاترین قیمت ثبت‌شده WTI در این بازه ۸۴.۶۱ دلار و پایین‌ترین قیمت آن ۷۶.۵۳ دلار بود.

رشد قیمت نفت در این هفته به‌طور عمده تحت تأثیر افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه قرار گرفت. خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که تهدید آمریکا به حفظ محاصره دریایی ایران برای مدت نامحدود، نگرانی‌ها درباره اختلال در جریان نفت از منطقه را افزایش داده است.

تنگه هرمز نیز در کانون نگرانی بازار قرار داشت چرا که کاهش شدید تردد کشتی‌ها در این مسیر، ریسک اختلال در انتقال نفت منطقه را افزایش داده است.

طلا در مدار رشد هفتگی

روند کلی قیمت اونس جهانی طلا نیز در هفته اخیر افزایشی بود. قراردادهای آتی طلا (Gold Future) در آغاز بازه، هفتم اوت برابر با ۱۶ مرداد، ۴ هزار و ۳۹۹ دلار و ۷۰ سنت بود و در پایان معاملات ۱۴ اوت برابر با ۲۳ مرداد به ۴ هزار و ۴۳۲ دلار رسید.

بنابراین قیمت طلا طی هفته مورد بررسی ۳۲.۳۰ دلار، معادل حدود ۰.۷۳ درصد افزایش یافت. بالاترین قیمت ثبت‌شده در این بازه ۴ هزار و ۵۰۹ دلار و ۱۰ سنت و پایین‌ترین قیمت ۴ هزار و ۲۸۸ دلار بود.

روند صعودی طلا در حالی رقم خورد که این فلز گرانبها در میانه هفته با فشار فروش مواجه شد، اما در پایان هفته با کاهش ارزش دلار و تقویت انتظارات درباره ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) حمایت شد.

«رویترز» گزارش داد که شاخص دلار آمریکا در معاملات جمعه ۰.۳ درصد کاهش یافت و همین موضوع موجب شد طلا برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر شود و تقاضا برای آن افزایش یابد.

همچنین داده‌های تورمی آمریکا در هفته گذشته عمدتاً مطابق انتظارات بازار بود و همراه با کاهش غیرمنتظره اشتغال بخش غیرکشاورزی در ژوئیه، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را کاهش داد.

بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را حدود ۳۳ درصد برآورد کردند؛ در حالی که این رقم یک هفته پیش ۵۵ درصد بود. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره از آن جهت به نفع طلاست که این فلز گرانبها سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و در محیطی با نرخ‌های بهره بالاتر، معمولاً جذابیت نسبی آن کاهش می‌یابد.

در مجموع، بازار نفت در این هفته بیش از هر چیز از ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره اختلال عرضه تأثیر گرفت، در حالی که بازار طلا همزمان تحت تأثیر دلار، داده‌های تورمی آمریکا و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو قرار داشت.

برچسب ها: نفت ، نفت کش ، کشف نفت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

کاهش دمای تهران از فردا

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

قبوض نجومی برق!

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

قاتل: قصد سرقت داشتم

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار