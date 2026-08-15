جوان آنلاین: بر اساس برنامه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کالابرگ بخشی دیگر از خانوارهای ایرانی ساکن در کشور شارژ می‌شود.

به گزارش مهر، زمان‌بندی واریز یارانه غیرنقدی دولت چهاردهم از دی ماه گذشته با حذف ارز ترجیحی به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر در تاریخ های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه انجام می‌شد. بر این اساس ۱۵ هر ماه کالابرگ خانوار با رقم انتهایی کد ملی سرپرستان ۰، ۱ و ۲ و همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی به اضافه خانوارهای نیروهای مسلح شارژ می‌شد.

این کمک معیشتی ایرانیان ساکن در کشور برای خانوارهای با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ سرپرستان، بیستم و رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ بیست و پنجم همان ماه شارژ می‌شد.

بنا بر اعلام یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مرداد ماه ترتیب واریز یارانه‌ها تغییر کرده است. به این ترتیب، گروه اول پانزدهم، گروه دوم بیست و پنجم و گروه سوم پنجم ماه بعد می‌توانند یارانه غیرنقدی خود را برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه انواع میوه و سبزیجات استفاده کنند.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده فردا یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ سرپرستان، بدون تغییر در مبلغ یارانه به ازای هر نفر یک میلیون تومان شارژ می‌شود.