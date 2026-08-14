کره شمالی: رزمایش آمریکا و کره جنوبی، تمرین جنگ تهاجمی است

وزارت امور خارجه کره شمالی با «تهاجمی» خواندن رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی، موسوم به سپر آزادی اولچی (Ulchi Freedom Shield)، اعلام کرد این رزمایش نه یک مانور دفاعی، بلکه تمرینی برای جنگ علیه پیونگ‌یانگ است و کره شمالی برای پاسخ به آن آمادگی دارد.

جوان آنلاین: از اسپوتنیک، وزارت خارجه کره شمالی روز جمعه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی موسوم به «اولچی فریدام شیلد» را تمرینی برای جنگ تهاجمی توصیف کرد و هشدار داد که پیونگ‌یانگ برای واکنش به این رزمایش آمادگی دارد.

به گزارش ایرنا، این رزمایش ۱۰ روزه از ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) آغاز می‌شود و انتظار می‌رود ده‌ها هزار نیروی نظامی از آمریکا، کره جنوبی و چند کشور دیگر در آن شرکت کنند.

وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) منتشر کرد، اعلام کرد: «آمریکا اعلام کرده است که رزمایش پیش‌رو با رزمایش‌های پنج سال گذشته تفاوت دارد و هدف آن تقویت توانایی جنگیدن بر اساس ویژگی‌های جدید جنگ‌های مدرن است. این موضوع نشان می‌دهد که واشنگتن در حال تکمیل آمادگی برای رویارویی نظامی با کره شمالی است.»

در این بیانیه آمده است که توصیف این رزمایش به عنوان مانوری سالانه و دفاعی با واقعیت همخوانی ندارد و این تمرین در حقیقت «تمرین جنگ تهاجمی» علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره است.

این رزمایش در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌ها در شبه‌جزیره کره افزایش یافته و همکاری‌های نظامی میان آمریکا، کره جنوبی و ژاپن گسترش یافته است.

پیونگ‌یانگ مدعی است این همکاری‌ها در حال تبدیل شدن به یک «ائتلاف هسته‌ای» است و تقویت توان نظامی کره جنوبی و ژاپن تهدیدی مضاعف برای امنیت شبه‌جزیره کره محسوب می‌شود.