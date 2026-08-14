جوان آنلاین: رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز (جمعه ۲۳ مرداد) در تاشکند به پایان رسید.

در رده بندی امتیازی این مسابقات، دختران جوان وزنه برداری ایران با ۴۷۰ امتیاز، بالاتر از مغولستان و ترکمستان، برای نخستین بار در تاریخ روی سکوی سوم آسیا ایستادند در این رده بندی ازبکستان با ۵۵۸ امتیاز قهرمان شد و قزاقستان با ۵۲۲ امتیاز کاپ نایب قهرمانی را به دست آورد.

در کنار رده بندی امتیازی، تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران در بخش دختران موفق به کسب ۴ طلا، ۲ نقره و ۶ برنز شد و مهسا بهشتی نیز با قهرمانی در دسته فوق سنگین، عنوان قویترین بانوی مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین در رده بندی امتیاز رقابت‌های وزنه برداری جوانان آسیا در بخش پسران، شاگردان سهراب مرادی، در رقابتی نزدیک و فشرده با ۵۴۳ امتیاز، بعد از قزاقستان و ازبکستان که به ترتیب صاحب ۵۵۳ و ۵۴۹ امتیاز شدند روی سکوی سومی آسیا ایستادند. در واقع فاصله پسران جوان ایران تا قهرمانی آسیا فقط ۱۰ امتیاز بود. تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران در بخش پسران در کنار کسب ۵۴۳ امتیاز تیمی موفق به کسب ۹طلا، ۵ نقره و ۳ برنز شدند.