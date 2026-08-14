بنیامین فرجی مسابقات اسمش سوئد را با برد آغاز کرد

جوان آنلاین: رقابتهای اسمش جوانان سوئد صبح امروز (جمعه) به میزبانی شهر مالمو آغاز شد و بنیامین فرجی، ملیپوش کشورمان، در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی رده سنی زیر ۱۹ سال به مصاف فرانچسکو ترویزان از ایتالیا رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی دست یافت.
به گزارش مهر، فرجی در این دیدار گیمهای اول، سوم، پنجم و ششم را به ترتیب با نتایج ۷ بر ۵، ۷ بر ۵، ۷ بر ۲ و ۷ بر ۳ به سود خود به پایان رساند و در گیمهای دوم و چهارم با نتایج ۷ بر ۶ و ۷ بر ۵ نتیجه را به حریف ایتالیایی واگذار کرد تا در مجموع با حساب ۴ بر ۲ به برتری برسد.
ملیپوش کشورمان در دومین دیدار خود امروز جمعه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران مقابل آنتوان نوآرو از فرانسه به میدان خواهد رفت.
هدایت بنیامین فرجی در این رقابتها بر عهده جمیل لطفاللهنسبی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کشورمان است.
شایان ذکر است رقابتهای اسمش جوانان سوئد با شیوهای جدید و با رسیدن بازیکن به امتیاز ۷ به پایان میرسد.