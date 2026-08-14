حمله به پلیس پاکستان؛ «جماعت الاحرار» مسئولیت را پذیرفت

جوان آنلاین: دو افسر پلیس پاکستان در جریان یک عملیات ضدتروریستی در منطقه «بادامی» باغ شهر لاهور هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شدند.
به گزارش تسنیم، رسانههای پاکستانی امروز جمعه گزارش دادند که این دو مامور عملیاتی پلیس هنگام انجام وظیفه از سوی مهاجمان ناشناس هدف حمله قرار گرفتند.
پلیس لاهور نیز تأیید کرده است که دو نیروی این اداره در این رویداد جان خود را از دست دادهاند.
پس از این حمله، جماعت الاحرار از شاخههای جدا شده تحریک طالبان پاکستان، با ارسال پیامی به رسانههای محلی مسئولیت این حمله را پذیرفت.
این گروه اعلام کرد که این حمله در واکنش به کشتهشدن یکی از اعضای آن در سال ۲۰۲۴ انجام شده است.
مقامهای پاکستانی تاکنون جزئیات بیشتری درباره عاملان این حمله و چگونگی وقوع آن ارائه نکردهاند.