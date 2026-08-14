به مشکلات زلنسکی اضافه شد؛ انتخاب سفیری با نفوذ برای آمریکای ترامپ

رئیس‌جمهور اوکراین در میانه بحران سیاسی داخلی به دلیل تغییراتی که اخیرا در کابینه خود ایجاد کرد با مشکل یافتن سفیری بانفوذ و مورد اعتماد برای واشنگتن مواجه شده است؛ سمتی که خالی ماندن آن با توجه به احتمال ازسرگیری مذاکرات صلح به میانجیگری آمریکا و نقش محوری آن در تامین تسلیحات اوکراین اهمیتی حیاتی دارد.

جوان آنلاین: ولودیمر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در یافتن فردی با نفوذ کافی برای‌تصدی سمت سفیر کی‌یف در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با مشکل مواجه شده است، چراکه به گفته دو مقام ارشد پیشین اوکراینی و برخی قانون‌گذاران این کشور، گزینه‌های بالقوه او به پذیرقتن این ماموریت طاقت‌فرسا در مقطع حساس کنونی جنگ تمایل نشان نمی‌دهند.

به گزارش ایسنا، نشریه پالتیکو با انتشار این مطلب گزارش داد: نیاز به جایگزینی اولگا استفانیشینا، فرستاده پیشین، به مشکل زلنسکی در بازسازی کابینه که هنوز ادامه دارد، دامن زد. استفانیشینا در ۳ اوت به دلیل اتهامات مربوط به اختلاس رسما برکنار شد.

به گفته یک مقام ارشد پیشین اوکراینی و یک کارشناس سیاست خارجی جمهوری‌خواه که با پیش‌زمینه این تغییرات آشناست، زلنسکی برنامه بازسازی خود را جلو انداخت تا بتواند این سمت را به یولیا سویردنکو، نخست‌وزیر مستعفی، پیشنهاد دهد، اما او این پیشنهاد را رد کرد و برنامه‌های زلنسکی را به‌هم زد.

زلنسکی در کنفرانس خبری اواخر ژوئیه گفت: «بر کسی پوشیده نیست که من روی یولیا سویردنکو حساب می‌کردم و سمت سفیر در ایالات متحده را به او پیشنهاد دادم». او افزود که به دنبال کسی با بالاترین صلاحیت‌های ممکن است، «فردی در سطح معاون نخست‌وزیر، وزیر یا نخست‌وزیر.» با این حال، از آن زمان، سایر گزینه‌های بالقوه نیز به همان اندازه بی‌تمایل بوده‌اند و این سمت را که در هر صورت کار دشوار تعامل با کاخ سفید غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ است، رد کرده‌اند.

ایوانا کلیمپوش-تسینتسادزه، قانون‌گذاران برجسته مخالفان اوکراین و معاون پیشین نخست‌وزیر که از منتقدان زلنسکی است، گفت: اوکراینی‌هایی که نفوذ و مهارت کافی برای سفارت دارند به دیده تردید به آن نگاه می‌کنند و نگران هستند که از شرایط لازم برای انجام دادن درست این کار بهره‌مند نشوند.

او افزود: «مطمئنا بدون داشتن گوش شنوا از سوی رئیس‌جمهور یا اعتماد او چنین شد». این موضوع گزینه‌های زلنسکی را به شدت محدود می‌کند. کلیمپوش-تسینتسادزه گفت که این فرد احتمالا باید از حلقه نزدیک معتمدان زلنسکی باشد، اما هیچ‌کس نیست که واقعا واجد شرایط باشد.

یک دیپلمات پیشین اوکراینی به شرط فاش نشدن نامش گفت: «این که بگوییم هیچ‌کس این شغل را نمی‌خواهد، نوعی ساده‌سازی بیش از حد است. مسلما کسانی هستند که این سمت را می‌خواهند، اما هیچ‌کس نیست که واقعا در حد و اندازه آن باشد. زلنسکی در انتخاب فرد مناسب برای این سمت مشکل دارد.»

این نشریه در ادامه با اشاره به بحران سیاسی زلنسکی در داخل نوشت: مشکل پر کردن پست واشنگتن بخشی از یک مشکل گسترده‌تر برای زلنسکی است. محبوبیت رئیس‌جمهور اوکراین از زمانی که یک ماه پیش دست به تغییراتی در کابینه خود زد که هنوز کامل نشده و پرتنش بوده، کاهش یافته است. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات اجتماعی Socis، بیش از ۵۵ درصد از اوکراینی‌ها معتقدند که کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.

برکناری میخایلو فدوروف، وزیر دفاع محبوب، در ماه ژوئیه، اعتراضات خیابانی و واکنش‌های سیاسی را به دنبال داشت و چندین پست کلیدی همچنان بلاتکلیف مانده است. این تغییرات همچنین سوالاتی را درباره نحوه انتخاب تیم ارشد زلنسکی و اینکه او تا چه حد حاضر است به سراغ افرادی فراتر از حلقه نزدیک معتمدان خود برود، ایجاد کرده است.

جای خالی سفیر اوکراین در آمریکا در برهه‌ای حساس برای کی‌یف رخ داده است؛ واشنگتن همچنان برای توانایی اوکراین در ادامه جنگ حیاتی است و هر کسی که این سمت را بر عهده بگیرد، باید با دولت ترامپ کار کند که بار‌ها در حمایت نظامی و نحوه و زمان پایان جنگ تغییر موضع داده است.

کی‌یف در تلاش است تا ترامپ را متقاعد کند که به اوکراین مجوز تولید سامانه‌های موشکی پدافند هوایی پاتریوت را بدهد- کاری که او در ژوئن قولش را داده بود، اما در ژوئیه از آن عقب‌نشینی کرد. این موضوع در حالی که اوکراین به زمستانی دیگر نزدیک می‌شود و حملات موشک‌های بالستیک روسیه افزایش یافته است، اهمیتی حیاتی می‌یابد، چراکه تنها سامانه پاتریوت قادر به رهگیری موشک‌های بالستیک شلیک‌شده از سوی روسیه است.

هم‌زمان، نشانه‌هایی وجود دارد که کاخ سفید ممکن است به زودی به دنبال از سرگیری مذاکرات صلح متوقف‌شده باشد. این موضوع باعث می‌شود که داشتن سفیری با نفوذ سیاسی کافی در واشنگتن برای پشت سر گذاشتن موانع، اختیار سخنگویی از طرف زلنسکی و مهارت برای مدیریت دولتی که سیاست‌هایش به سرعت تغییر می‌کند، همچنین سفیری که بتواند در کنگره آمریکا لابی کند، یک مزیت بزرگ باشد.

بنابراین، خالی ماندن این پست، خطراتی فراتر از پروتکل دیپلماتیک به همراه دارد؛ اوکراین ممکن است خود را در موقعیتی بیابد که در واشنگتن فاقد یک بازیگر بانفوذاست، درست در زمانی که درباره سلاح، پدافند هوایی، لجستیک، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و هر گونه تلاش جدید برای صلح تصمیم‌گیری می‌شود.