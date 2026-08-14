تعداد مرگ‌ومیر‌های ناشی از گرما در آلمان در تابستان امسال (۲۰۲۶) بار دیگر رکورد زده و بر اساس گزارش هفتگی مؤسسه «روبرت کخ»، این رقم اکنون به ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از دویچه وله، این موسسه می‌گوید سال ۲۰۲۶ از نظر مرگ‌ومیر‌های مرتبط با گرما، یک سال رکوردشکن است. پیش از این، بالاترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از گرما در سال ۲۰۱۸ ثبت شده بود که حدود ۸۹۰۰ مورد برآورد شد.

به گزارش ایسنا، کارشناسان می‌گویند گرما به‌ندرت به‌طور مستقیم باعث مرگ می‌شود. در بیشتر موارد، ترکیبی از دمای بالای هوا و بیماری‌های زمینه‌ای موجود مانند بیماری‌های قلبی‌عروقی، بیماری‌های ریوی یا کلیوی منجر به مرگ می‌شود. به همین دلیل، گرما به‌عنوان علت مرگ در گواهی فوت ثبت نمی‌شود و در آمار رسمی علل مرگ نیز منعکس نمی‌شود.

با این وجود میزان مرگ‌ومیر‌های مرتبط با گرما با استفاده از روش‌های آماری و از طریق مقایسه تعداد مرگ‌ها در هفته‌های تابستانی همراه با موج گرما و هفته‌های بدون گرما محاسبه می‌شود.

این آمار نشان می‌دهد دوره‌های گرمای شدید در آلمان به‌طور منظم باعث افزایش میزان مرگ‌ومیر می‌شوند.

در پی افزایش موج‌های گرما، اتحادیه شهر‌ها و شهرداری‌های آلمان خواستار بهبود اقدامات محافظتی در برابر گرما برای بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان شده است.

موج‌های گرمای اخیر به‌وضوح نشان داده‌اند که بیمارستان‌ها و همچنین خانه‌های سالمندان و مراکز مراقبتی باید برای چنین شرایطی آمادگی بیشتری داشته باشند.

آلمان در دهه‌های گذشته بیشتر بر سیستم‌های گرم‌کننده تاکید داشت، اما حال با تغییرات اقلیمی، تعداد روز‌ها و ماه‌های گرم در این کشور سال به سال رو به افزایش است و بسیار از ساختمان‌ها و موسسات فاقد سیستم‌های خنک‌کننده هستند.