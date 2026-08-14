جوان آنلاین: وزارت اقتصاد فرانسه روز پنجشنبه تایید کرد که سازمان امور مالیاتی این کشور، هدف یک حمله سایبری قرار گرفته که اطلاعات حساس متعلق به افراد و کسب و کارها را افشا کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه وزارتخانه که توسط شبکه BFMTV نقل شد، یک عامل مخرب ادعا کرده است که در اواخر ژوئن پس از سرقت هویت یک فرد، به سیستم اطلاعاتی اداره کل امور مالی عمومی (DGFiP) دسترسی غیرمجاز پیدا کرده است.
تحقیقات اولیه نشان داد که این رخنه، به مهاجم اجازه داده است تا قبل از مسدود شدن دسترسی غیرمجاز، در طول ممیزی داخلی در پایان ژوئن، دادهها را مشاهده و استخراج کند.
طبق گزارشها، این رخنه امنیتی مربوط به یک شبکه خصوصی مجازی داخلی یا VPN بوده که از طریق آن، مهاجم به یک ابزار جستجوی مالیات دهندگان دسترسی پیدا کرده است.
مقامات در حال بررسی تحقیقاتشان برای تعیین ماهیت دقیق دادههای به سرقت رفته و تعداد افرادی هستند که اطلاعاتشان به سرقت رفته است.
طبق این گزارش، این حادثه میتواند میلیونها کاربر را درگیر کند. اطلاعات بالقوه افشا شده شامل نام، اطلاعات تولد، آدرس پستی، شماره تلفن، نشانی ایمیل، شماره شناسایی مالیات، نرخ مالیات کسر شده و سوابق مکاتبات با مقامات مالیاتی است. شمارههای ثبت کسب و کار نیز ممکن است لو رفته باشند.
وزارت اقتصاد فرانسه فهرست کامل دادههای افشا شده را تایید نکرده است. طبق این گزارش، هیچ نام کاربری یا رمز عبوری در این رخنه امنیتی به کار گرفته نشده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، به مرجع حفاظت از دادههای فرانسه (CNIL)، در مورد این حادثه اطلاع داده شده است.