وزش باد شدید در نیمه غربی و جنوبی تهران

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی رنگ اعلام کرد: وزش باد شدید تا خیلی شدید در بعضی ساعات، گاهی همراه با گرد و خاک در نیمه جنوبی و غربی و تا حدی در مناطق مرکزی به ویژه در نوار مرزی جنوب و غرب استان تهران از امروز (۲۳ مرداد) تا یکشنبه (۲۵ مرداد) پیش بینی میشود.
به گزارش ایسنا، از اثرات این مخاطره جوی میتوان به سقوط بعضی اجسام از ارتفاع، خسارت به بعضی سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، گاهی خیزش و گسترش گرد و خاک، احتمال رخداد توفان گرد و خاک (به ویژه در نوار جنوبی و غربی استان)، گاهی انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار و کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید (به ویژه در نوار مرزی غربی و جنوبی استان تهران)، در ارتفاعات بالادست و احتمال توفان و در قلهها احتمال مه و کولاک موقت برف اشاره کرد.
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط کامل در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تأسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها و دکلها و داربستها، پرهیز از حضور در فضای باز برای کودکان و سالمندان و استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گرد و خاک، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، آمادگی بخشهای اجرایی و امدادی بهویژه مراکز بهداشتی و اورژانس و محافظت از تجهیزات حساس به گرد و خاک توصیه میکند.
این اداره کل همچنین اعلام کرد: در این بازه زمانی اوج و فرود در دامنهها و ارتفاعات، بهویژه در ارتفاعات بالادست، در بعضی ساعات بارش پراکنده گاهی رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود که رخداد مه و کاهش دید در گردنههای کوهستانی و بارش خفیف برف در قلهها دور از انتظار نیست.
طی پنج روز آینده افزایش نسبی دما در گستره استان پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ورامین با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
آسمان تهران فردا (۲۴ مردادماه) صاف و افزایش باد، احتمال باد شدید و هنگام شب صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات وزش باد، گاهی بارش پراکنده و رعدوبرق با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۲۵ مردادماه) صاف تا قسمتی ابری و افزایش ابر و افزایش باد و در هنگام شب نیز وزش باد و گاهی گردوخاک با حداقل دمای ۲۹ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.