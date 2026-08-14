جوان آنلاین: علی نصیریان خالق نقش‌های ماندگار و آثاری، چون «هزاردستان»، «شیر سنگی» و «بوی پیراهن یوسف» در نخستین برنامه «هم‌کلام» که ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۵ مرداد از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود، از زندگی و هنر برای مخاطبان می‌گوید.

به گزارش مهر، این آخرین و تازه‌ترین حضور نصیریان در یک برنامه به شمار می‌رود و این استاد بازیگری پس از آن در هیچ پروژه‌ای حضور نداشته است.

در این برنامه گفت‌و‌گو محور به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز می‌کند تا او روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفه‌ای خود باشد.

در «هم‌کلام» برای نخستین بار از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتاب‌های ادبیات داستانی است.

«هم‌کلام» ساعت ۸ صبح یکشنبه‌ها از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود.

عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیه‌کننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حق‌نظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا آنجفی، عکاس: علی اقتصاد، جانشین تهیه: مهدیه‌سادات محسنی‌فر، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم‌زاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار، مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.