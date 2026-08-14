جوان آنلاین: علیرضا بابایی مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان به همراه مهدی شاکر رییس هیات مدیره و دیگر اعضای هیات مدیره باشگاه به مناسبت روز خبرنگار و در آستانه دیدار چادرملوی اردکان و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران، در نشست خبری با حضور خبرنگاران حاضر شدند.
به گزارش ایسنا، بابایی در ابتدای این نشست گفت: در حالی که امروز میزبان تیم خوب سپاهان هستیم در عین ناباوری هیچگونه جواب و پاسخ قانع کنندهای به احترام مردم استان یزد و اردکان از سوی عوامل فدراسیون نداشتیم و این موضوع بزرگترین بی احترامی بود و خستگی را در تن همه گذاشت. انتظار داشتیم با اعلام سیدبندی لیگ قهرمانان آسیا [که گلگهر به عنوان نماینده ایران در فهرست تیمها حضور داشت]، مسئولان فدراسیون حداقل یک عذرخواهی ساده میکردند. متاسفانه این اتفاق باعث افت شدید شرایط روحی و روانی بازیکنان ما شده است و تلاش میکنیم بچهها را از این فضا خارج کنیم و روز لیگ تمرکز داشته باشند.
مدیرعامل باشگاه چادرملوی اردکان، درباره اینکه آیا کماکان پیگیر پایمال شدن حق چادرملو برای حضور در آسیا خواهد بود و شانسی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: دستبرد کلمه مناسبتری نسبت به افتخارآفرینی بچههای ما و معرفی نشدن به آسیا بود. فدراسیون فوتبال ما با این اتفاق اصلا اجازه نداد ما با حال خوش لیگ را شروع کنیم. در حوزه دادستانی انتطار میرفت دادستان یزد وحتی اردکان به عنوان مدعی العموم قاطعتر ورود کنند، چون من هر روز با شمارههای ناشناس تهدید میشدم و میشوم که دیگر این موضوع را پیگیری نکنم. اعتقاد دارم شاید تا روز قرعه کشی معجزه شود و حق ما برگردانده شود. مردم استان منتظر جشن بودند، اما فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد. این مافیاست.
او در ادامه مدعی شد: شخصی ایرانی درای. اف. سی هست که خیلی هم وابستگی به نظام ندارد و توانسته برای خود اعتبار جمع کند. او از برخی افراد در فدراسیون حمایت میکند و موضوع پساتاج در فدراسیون را دنبال میکنند.
وی افزود: هفته پیش نزد وزیر رفتیم و قرار بود نماینده باشگاه با آقای ممبینی به مالزی بروند، اما به دستور وزیر ورزش هم بی توجهی کردند. فدراسیون باید درباره این رسوایی هر چه زودتر جواب منطقی بدهد. تمام این اتفاقات را پیش بینی کرده بودم و قرار بود گلگهر معرفی شود. یک تیم در فدراسیون دنبال پرسپولیس بودند و یکسری دیگر دنبال معرفی گل گهر بودند. نمیدانم چه خیریتی در آن بود که مظلومیت ملی برای چادرملو به وجود آمد و همه در کشور از این حق خوری درباره چادرملو صحبت میکنند. غصب زمین دیده بودیم، اما غصب قاره ندیده بودیم، اما دوستان گل گهر غصب قاره کردند.
بابایی ادامه داد: همه پیگیریها را انجام دادیم و بردن پرونده در این شرایط جنگی به CAS جزو وظایف من نیست. نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کردند. با سفیر ایران در مالزی هم صحبت کردم و گفتند این موضوع را پیگیری میکنند. از او خواستیم آقای کردانی را در مالزی بخواهند و پیگیری کنند. یک لایحه خیلی قوی حقوقی را آماده کردهایم، اما اگر پرونده را به CAS ببریم و خدایی ناکرده فوتبال ما تعلیق شود چه؟ همه موراد را باید مدنظر قرار بدهیم و همه موارد را موشکافانه جلو ببریم. فدراسیون قطعا عذرخواهی نمیکند و اگر قرعه کشی نشود همه موارد را تشریح خواهیم کرد. از تماشاگرانمان میخواهیم از شعار علیه ارکان فدراسیون خودداری کنند، اما کانون هواداران شعارهایی را خطاب به AFC آماده کردهاند تا توجه آنها را نسبت به این اتفاق جلب کنند.
مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان در ادامه با بیان اینکه در بحث ساخت ورزشگاه در کشور سوء مدیریت وجود دارد، گفت: ما پیش بینی کرده بودیم که برای آسیا ورزشگاه بصره عراق را معرفی کنیم. مساله اصلی ساخت ورزشگاه، بودجه است. درباره تمرینات تیم در تهران نیز من مخالفم، اما واقعیت این است ابزار و امکانات ما کافی نیست. ما هنوز ورزشگاهی نداریم و در نصیری یزد نیز بیشتر از یک جلسه نمیتوانیم تمرین کنیم، اما خواهش کردم پیش از هر بازی دو جلسه تمرین کنیم. به ضرس قاطع میگویم در زمان مدیریت من یک ریال، شرکت و باشگاه چادرملو تا این لحظه برای ورزشگاه نصیری یزد هزینه نکرده است. ما بابت میزبانی، قرارداد اجاره بستهایم و بابت آن هم بدهکاریم.
وی در ادامه ادعا کرد: درباره مافیای چمن در کشور شنیدهاید؟ به من زنگ زدند و گفتند: میتوانی به استاندار بگویی یک آقایی پیمانکار چمن شود! ولی ما یک نفر که پیش از این رزومه خوبی داشت را معرفی کردیم که بعد از انجام کار به من گفت تنها جایی بود که وقتی کار کردیم هیچ چیزی از ما نخواستند!
بابایی تصریح کرد: از امروز بچههای والیبال ما در اردکان مستقر میشوند در حالی که پیش از این پراکنده بودند و حالا در واحدهای مجموعه شرکت مستقر میشوند. گل گهر بعد از چند سال امسال در سیرجان تمریناتش را برگزار میکند که نمیدانم ادامه پیدا کند یا خیر. ما هم از خدایمان است که در اردکان تمرین کنیم، اما زمین مناسب و امکانات لازم را نداریم. یزد برای دو جلسه به ما زمین تمرین نمیدهد چطور توقع دارید ۵ جلسه در هفته تمرین کنیم؟