جوان آنلاین: آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، به تشریح شرایط کشور و جامعه در ایام رکود جنگ پرداخت و اظهار کرد: ظاهراً جنگ راکد است، اما دشمنی دشمن و کمین دشمن کاملاً به جای خود محفوظ است.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه دشمن در تهاجم دوم خود با شکست و خسارت بیشتری نسبت به تهاجم اول مواجه شد، افزود: بیآبرویی دشمن در دنیا در این تهاجم به مراتب بیشتر از تهاجم اول بود؛ یعنی ضرر او چند برابر شد و خسارتش مضاعف شد و به این نتیجه رسید که برخورد جنگ با ما برای او جز خسارت، زیان، بیآبرویی، ضعف و بیحیثیتی جهانی و بینالمللی اثر دیگری ندارد.
دشمنی دشمن با شکست پایان نمییابد
وی با اشاره به اینکه ممکن است دشمن از نتیجه جنگیدن تا اندازهای ناامید شده و به این نتیجه برسد که باید بهطور کامل از جنگ عقبنشینی کند، تصریح کرد: مسئله این است که دشمنی دشمن به کجا میرود؛ آیا دشمنی او نیز از بین خواهد رفت؟ اینطور نیست و معلوم است دشمن وقتی شکست خورد، دشمنیاش به مراتب بیشتر از گذشته خواهد شد.
علمالهدی ادامه داد: دشمن درصدد است نهتنها شکست خود را جبران کند، بلکه عداوتی را که داشته، قویتر و شدیدتر کند، جامعه را از بین ببرد، نظام را نابود کند و اساس زندگی و عزت ما را با نیستی هماهنگ کند.
دشمن از تجربه اغتشاشات برای طراحی نقشه جدید استفاده میکند
امام جمعه مشهد با اشاره به تجربه دشمن پیش از جنگ در اغتشاشات دیماه گذشته، گفت: دشمن عدهای را در داخل به عنوان مزدور اردوکشی کرد و راه انداخت و آنها نیز خساراتی به بار آوردند و حرکتهای مذبوحانهای در کشور انجام دادند؛ اما این به آن معنا نیست که دشمن از آن حرکت ناامید شده است.
وی افزود: دشمن حساب کرده است با همان حرکت، یعنی تجزیه داخل، اختلافات داخلی و حرکتهای داخل کشور، نتیجه جنگ را به دست آورد؛ هم شکست خودش را در جنگ جبران کند و هم ما را از بین ببرد، منتها با یک نقشه قویتر و نیرومندتر.
تجزیهطلبی؛ نخستین ضلع نقشه دشمن
علمالهدی با بیان اینکه دشمن اغتشاشات دیماه را با دو عنصر دیگر تلفیق میکند تا هرچه زودتر بر کشور تحمیل کند، اظهار کرد: یک عضو این معجون، مسئله تجزیهطلبی است. افرادی که به عنوان تجزیهطلب در شرق و غرب کشور هستند، مجهز شدهاند، به آنها اسلحه و پول دادهاند و آماده شدهاند تا به عنوان تجزیه ایران و اظهار خودمختاری در منطقه بلوچستان و منطقه کردستان، قیامی را از بیرون کشور شروع کنند، به داخل حمله کنند و مسئله تجزیهطلبی را در داخل مطرح کنند.
امام جمعه مشهد ادامه داد: این کاری است که عناصر مزدور اینچنینی را میخواهد به داخل کشور بفرستد و طبیعی است که دستگاههای نظامی و امنیتی ما نیز برای محافظت و پیشگیری از این عناصر و اراذل نابکار در این دو جهت مشغول خواهند شد.
خط رسانهای دشمن برای تضعیف مدیریت کشور شکل گرفته است
وی حرکت رسانهای را دومین عنصر نقشه دشمن عنوان کرد و گفت: خط رسانهای خاصی از داخل و خارج کشور دنبال میشود که در فضای مجازی، اهانت و توهین به مسئولان دولتی، مسئولان مجلس، افراد دستگاه قضایی و تمام دستگاههایی که مسئولیت مدیریت کشور را بر عهده دارند، از داخل آغاز شود.
علمالهدی افزود: در کنار این توهینها، اشکالها و نقدهای بیاثر و بیخاصیت، دستگاهها در داخل تضعیف شوند و از طرفی نیز حرکتهای نارضایتی و یک جریان رسانهای معترض از داخل کشور به خارج اتصال پیدا کند و تمام جریان رسانهای خائن خارج از کشور را از نظر تبلیغات زیر پوشش قرار دهد.
تضعیف مسئولان، تضعیف انقلاب است
امام جمعه مشهد با بیان اینکه دشمن در کنار تجزیهطلبی و خط رسانهای، به دنبال اردوکشی جریان لائیک و بیدین در خیابانهاست، اظهار کرد: این جریانها میخواهند دست به همان اغتشاشاتی بزنند که در دیماه انجام دادند، منتها به ضمیمه این دو قدرت، اغتشاشات آنها نیز به نتیجه برسد. این نقشه دشمن است و این کار را میخواهد انجام دهد و شروع هم کرده است.
وی با اشاره به هوشیاری دستگاههای امنیتی و نظامی کشور گفت: از همین الان مراکز و پایگاههای اینها در اطراف کشور زیر ضربات سنگین قرار گرفته و اجازه داده نمیشود اینها بتوانند تشکل کامل انجام دهند. آنها برای ایجاد تونلهایی از بیرون به داخل اقدام کردهاند و عزیزان ما ناظرند، دستگاههای امنیتی کاملاً مراقب اوضاع هستند و دستگاههای نظامی ما نیز هم در شرق و هم در غرب با این قضیه درگیرند و مبارزه میکنند.
هشدار امام جمعه مشهد نسبت به بازی در زمین دشمن
علم الهدی با بیان اینکه خط رسانهای دشمن نیز فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: آنهایی که مرتب نقد میکنند، با جنگ مبارزه میکنند، دم از ولنگاری و بیبندوباری میزنند و میگویند چرا باید همهچیزمان را بدهیم و خودمان در یک زندگی راحت به سر ببریم، انرژی هستهای را برای چه میخواهیم، هرمز و تنگه را برای چه میخواهیم و باید آنها را رها کنیم، با این تبلیغات در زمین دشمن حرکت میکنند.
امام جمعه مشهد افزود: این افراد دشمناند و گوش به حرف ما هم نمیدهند، اما ما متأسفیم از عزیزانی که دشمن نیستند، دلسوز و انقلابیاند، اما در خط رسانهای در زمین دشمن بازی میکنند.
وی خطاب به این افراد تصریح کرد: برادر من، خواهر من، تو که دلت برای انقلاب میسوزد، تضعیف قوه قضائیه، تضعیف انقلاب است؛ تضعیف دولت، تضعیف انقلاب است و تضعیف مجلس، تضعیف انقلاب است.
ضرورت حفظ وحدت در برابر توطئه دشمن
علم الهدی ادامه داد: اگر پایگاههای مدیریتی کشور را تضعیف کنیم، انقلاب و نظام را تضعیف کردهایم. با چه کسی میجنگی و با چه کسی مبارزه میکنی؟ تو در زمین دشمن داری بازی میکنی؛ حواست را جمع کن.
امام جمعه مشهد با تأکید بر ضرورت وحدت گفت: ما امروز همه به وحدت محتاجیم؛ دست به دست هم بدهیم، یکجا بایستیم و دشمن را براندازی کنیم. ما نباید در زمین دشمن بازی کنیم و آن چیزی را که دشمن میخواهد، انجام دهیم.
«آتش زیر خاکستر» دشمن را نباید ساده گرفت
وی با اشاره به ضرورت برخورد مسئولانه با برخی ناهنجاریهای اجتماعی گفت: اینکه امروز هر حرکتی که بخواهیم انجام دهیم، حوادثی را نادیده بگیریم و به اسم وحدت بگوییم برای حفظ وحدت باید این حوادث را نادیده گرفت و دستگاههای امنیتی و انتظامی نیز در مقابل این مسئله بیمسئولیت و بیتفاوت برخورد کنند، وحدت نیست؛ این یک آتش زیر خاکستر دشمن است.
علم الهدی ادامه داد: در همین چند روز اخیر ماه صفر، ایام عزاداری و ایام پیک زیارتی، بانوان بیحجابی که کنار دیوار حرم و اطراف حرم دیده میشدند و در هیئتها و در میان هیئتها رفتوآمد میکردند را ساده نگیرید؛ این یک آتش زیر خاکستر دشمن است.
امام جمعه مشهد افزود: دشمن این جریان را راه انداخته تا مسئله را عادی نشان دهد و بیدینی معمولی شود. اگر بیدینی معمولی و عادی شد، جوان متدین شما که رزمنده میشود، جوان بیدین و بیوسیله از دست میرود و دشمن بر ما مسلط میشود.
وی تأکید کرد: این مسئله سادهای نیست و باید کاملاً به آن توجه کرد. نهی از منکر وحدت را به هم نمیزند، اما گناه وحدت را به هم میزند.
علم الهدی ادامه داد: اگر بنا شد برادر و خواهر ما یک دختر بیحجاب را کنار حرم دیدند، خیلی با زبان نرم، محبت، آرامش و یک روش کاملاً مدبرانه با او برخورد کنند؛ نفر اول برخورد کرد و نشد، نفر دوم، نفر سوم و نفر چهارم؛ علیایحال، قصه از این صورت درمیآید. این ضد وحدت نیست.
امام جمعه مشهد افزود:، اما اینکه یک مرتبه در جمع هیئتی که دارند زنجیر میزنند و سینه میزنند، به عشق امام رضا (علیهالسلام) و به عشق امام حسین (علیهالسلام)، یک زن با پوشش نامناسب پیدا شود وسط این جمعیت، این مسئله را باید مورد توجه قرار داد.
تأکید بر صیانت از فضای مذهبی مشهد
ویبا بیان اینکه نباید اجازه داد گناه جریان پیدا کند و وحدت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، اظهار کرد: برای ما غیرقابل قبول است که اطراف حرم و در شهر مذهبی مشهد اینهمه لاابالیگری، برهنگی، بیدینی و لائیک را در خیابانهای شهر مشاهده کنیم. این یک آتش زیر خاکستر دشمن است.
علم الهدی افزود: دشمن اینها را آماده و مجهز میکند برای روزی که بخواهد با لشکر لائیک اردوکشی کند و همه اینها را به میدان بیاورد؛ بنابراین باید به این مسئله توجه داشته باشیم.
امام جمعه مشهد با اشاره به برخی زمزمهها برای اجرای برنامههای شاد در شهرها پس از پایان ایام عزاداری، گفت: اخیراً زمزمهای در میان مردم راه انداختهاند که مردم پنج، شش ماه عزادارند، گریه میکنند، اشک میریزند، غم و مصیبت دارند؛ حالا که چهلم تدفین آقا تمام شد، چه مانعی دارد یکسری برنامههای شاد در شهرها اجرا کنند تا این غم و غصه مردم تا اندازهای آرامش پیدا کند؟
وی ادامه داد: اگر برنامه شاد در این شهر اجرا شد، مشتری برنامه شاد چه کسی است جز همین برهنهها و بیحجابها؟ آیا کسانی که پرچمگردانی نصف شب در خیابانها و میدانها دارند، به برنامه شاد میروند؟
علم الهدی با تأکید بر اینکه اجرای برنامههای شاد با ادعای خونخواهی و انتقامخواهی سازگار نیست، اظهار کرد: برنامه شاد کجا؟ آقامان را زیر خاک کردیم، برنامه شاد؟ ما شادی کنیم؟ مرتب دم میزنیم که خونخواه رهبریم، منتقم رهبریم، دنبال انتقامیم و دنبال خونخواهی هستیم؛ پس دروغ میگوییم.
امام جمعه مشهد تصریح کرد: محرم و صفر تمام شد، اما امام حسین (علیهالسلام) تمام نشد و دین تمام نشد. اماممان را دفن کردیم و چند روز دیگر چهلم دفنش هم میگذرد، اما تمام نشد.
وی ادامه داد: شعار میدهیم خونخواهیم؛ خونخواه کجا هستیم؟ انتقام از چه میخواهیم؟ بعد برویم بگوییم ما با هم شادی کنیم تا این چند ماه غصه و غم با شادی تمام شود. مگر خونخواه شادی میکند؟ مگر خونخواه دنبال عیش و سرور است؟ خونخواه دنبال انتقام است و باید بایستد و انتقام بگیرد.
علم الهدی با اشاره به آمادگی برخی جوانان برای دفاع از آرمانهای انقلاب گفت: امروز عدهای از جوانها میگویند ما آمادهایم، به همهچیزش هم ساختهایم و حاضریم صدها کشته شویم تا خون به ناحق ریخته رهبر شهید مظلوممان را بگیریم.
امام جمعه مشهد افزود: وقتی خونخواه هستیم، دیگر شادی نمیکنیم. مراسم شاد برای خونخواه نمیگذارند. خونخواه، میدانها را ادامه میدهد، در خیابانها میایستد، پرچمگردانی را ادامه میدهد و تا روز نابودی دشمن و تا روز بهکلی نابکار شدن دشمن، مردانه و قهرمانانه میایستد و از اسلام، دین، پیغمبر، امام حسین (علیهالسلام)، حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و امام زمان (عج) دفاع میکند تا خدا آقا تشریف بیاورند.
وی خطاب به مردم گفت: شما عزیزان حتماً این مطلب را دقیقاً به یاد داشته باشید و دنبال آن را بگیرید. تجمعات را روزبهروز پررونقتر و قویتر انجام دهید. حضور شما در صحنه، بهترین عاملی است که در این توطئه نابکارانه و شیطانی دشمن، شکست دشمن را رقم میزند و اجازه نمیدهد قدرت اجرای این توطئه را پیدا کند.
علمالهدی با اشاره به نقش مردم در حل مشکلات کشور گفت: آنکه درمان همه مشکلات شما مردم هستید و حمایت و پشتیبانی شما مردم به وسیله خدا و دعای امام زمان (عج) است؛ این همهچیز را حل میکند.