مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در اطلاعیه‌ای از اختلال موقت در درگاه پرداخت هزینه ثبت‌نام آزمون‌های علوم پزشکی خبر داد و اعلام کرد که زمان از دست‌رفته ناشی از این اختلال به مهلت ثبت‌نام اضافه خواهد شد.

جوان آنلاین: مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل بروز اختلال موقت در سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، در حال حاضر فرآیند پرداخت هزینه ثبت‌نام با مشکل مواجه شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این اطلاعیه، موضوع از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در حال پیگیری و رفع است؛ از این‌رو از داوطلبان خواسته شده است از تکرار مکرر عملیات پرداخت خودداری کرده و تا برطرف شدن اختلال و انتشار اطلاعیه بعدی، منتظر بمانند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تأکید کرده است: مدت زمان ایجادشده ناشی از این اختلال، به مهلت ثبت‌نام اضافه خواهد شد و داوطلبان از این بابت نگرانی نداشته باشند.

همچنین پس از رفع اختلال، امکان پرداخت هزینه و ادامه فرآیند ثبت‌نام مجدداً فراهم خواهد شد و مراتب از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی می‌شود.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که این اختلال صرفاً مربوط به فرآیند پرداخت هزینه ثبت‌نام بوده و سایر بخش‌های سامانه در دسترس است.