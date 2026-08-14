اولیانوف: منطق واشنگتن در تنگه هرمز قابل درک نیست

جوان آنلاین: اولیانوف در پستی در «ایکس» افزود: آمریکا خواهان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است، اما همین آزادی بر اثر تجاوز آمریکا از بین رفته است. حالا آنها میخواهند با ادامه جنگ، پیامدهای اشتباه راهبردی خود را پاک کنند. یک چیزی اینجا درست نیست.
به گزارش ایرنا، ایران و آمریکا پس دو دور جنگ و چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنشها و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند، اما این تفاهم هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و واشنگتن رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار اتخاذ کرده است.
ترامپ بارها ادعای پیروزی در این تجاوز بی دلیل و حتی «باز بودن» تنگه هرمز را کرده است در حالیکه ایران، کنترل این آبراه حیاتی را برای دفاع استراتژیک از خود در اختیار دارد.
شبکه خبری سیانان نیز پیشتر گزارش داد که دادههای مربوط به تردد کشتیها ادعاهای ترامپ را تائید نمیکند.
سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در پیامی تاکید کرد: هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه هم (پنجشنبه) ۲۲ مردادماه خطاب به مقامات آمریکایی گفت که مراقب اطلاعات جعلی و اشتباهات محاسباتی باشند. وی عنوان کرد: ایالات متحده مدتهاست که به دلیل ضعف اطلاعاتی، دچار اشتباهات محاسباتی مکرر میشود. جنگ علیه ایران نمونهای روشن از آن است.
رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: اکنون نیز در قبال تنگه هرمز، مرتکب اشتباه محاسباتی حتی بزرگتری شده است.