در اقدامی کم سابقه طی ۱۶ سال گذشته ۳ مجرم در آمریکا اعدام شدند

سه ایالت اُکلاهاما، تنسی و آلاباما در آمریکا روز پنج‌شنبه در اقدامی بی‌سابقه در ۱۶ سال گذشته، همزمان سه محکوم به اعدام را با تزریق کشنده اعدام کردند؛ اقدامی که رسانه‌های آمریکایی آن را «بسیار غیرعادی» ارزیابی کرده‌اند.

جوان آنلاین: سه ایالت آمریکا در روز پنج‌شنبه ۱۳ اوت، هر کدام حکم اعدام یک زندانی محکوم را اجرا کردند. این اولین باری است که در ۱۶ سال گذشته در یک روز، سه اعدام در ایالات متحده انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، روزنامه یواس‌اِی تودی با انتشار این مطلب گزارش داد: ایالت اُکلاهاما کارلوس کوئستا-رودریگز را به دلیل قتل «همسر عرفی» خود در سال ۲۰۰۳ با تزریق کشنده اعدام کرد. ایالت تنسی نیز آنتونی هاینز را با تزریق کشنده به دلیل قتل مادر چهار فرزند در سال ۱۹۸۵ اعدام کرد. این دو اعدام با فاصله ۳۰ دقیقه از یکدیگر و به ترتیب ساعت ۱۰:۱۳ و ۱۰:۴۳ صبح به وقت مرکزی اعلام شدند. در همان روز، ایالت آلاباما جرمی ویلیامز را با تزریق کشنده به دلیل تجاوز و قتل یک دختر ۵ ساله در سال ۲۰۲۱ اعدام کرد. مرگ او ساعت ۶:۱۶ بعدازظهر به وقت مرکزی اعلام شد.

بر اساس تحلیل یو اس‌ای تودی از داده‌های مرکز غیرانتفاعی اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا، آخرین باری که سه ایالت هم‌زمان حکم اعدام انجام دادند، سال ۲۰۱۰ بود. در آن سال، اعدام‌ها در ایالت‌های اوهایو، تگزاس و لوئیزیانا انجام شد.

رابین ماهر، مدیر اجرایی این مرکز این سه اعدام هم‌زمان را «بسیار غیرعادی» توصیف کرد.

این روزنامه نوشت: اگرچه گاهی اوقات دو اعدام در یک روز در ایالات متحده انجام می‌شود، اما اغلب یک اعدام انجام می‌شود. ناظران مجازات اعدام می‌گویند که اعدام‌های دوگانه یا سه‌گانه کاملا تصادفی و همزمان هستند.

مانند بیشتر زندانیان محکوم به اعدام در آمریکا، هر سه مردی که روز پنج‌شنبه اعدام شدند، زنان یا دختران را به قتل رسانده بودند. بر اساس تحلیل یواس‌ای تودی، از ۹۴ اعدامی که از سال ۲۰۲۴ تاکنون (از جمله اعدام‌های روز پنج‌شنبه) انجام شده است، ۶۴ درصد قربانیان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.

در سال جاری تاکنون، پنج ایالت ۲۲ زندانی محکوم به اعدام را اعدام کرده‌اند و بیش از ۱۰ اعدام دیگر نیز پیش‌بینی می‌شود. در سال ۲۰۲۵ در ایالات متحده ۴۷ نفر اعدام شدند که بیشتر از هر سال دیگری از سال ۲۰۰۹ تاکنون بوده است.