جوان آنلاین: منابع رسانهای انگلیس نتایج انتخابات میان دورهای در منطقه کلکتون را اعلام کردند. بر اساس نتایج اعلام شده در روز جمعه، «نایجل فاراژ»، رهبر حزب راستگرای افراطی «ریفورم» انگلیس در انتخابات میاندورهای که در منطقه «کلکتون» واقع در جنوب شرقی انگلستان برگزار شد، در حالی که احزاب مهم این منطقه از حضور در انتخابات سرباز زده بودند، بر رقیب انتخاباتی خود که یک کمدین بوده و لباسی به شکل سطل زباله میپوشید و خود را (کنت صورت سطلی) نامیده بود، پیروز شد.
به گزارش مهر، نتایج اعلام شده توسط مقامات انتخاباتی نشان میدهد که فاراژ ۶۲ ساله، ۲۲،۲۳۹ رأی کسب کرده، در حالی که رقیب او در این انتخابات میاندورهای ۹،۴۵۵ رأی به دست آورده است. فاراژ خود عامل برگزاری این انتخابات بود؛ چرا که پس از استعفا از سمت نمایندگی کلکتون، خواستار برگزاری مجدد آن شده بود. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که احزاب بزرگ انگلیس، آن را تحریم کرده بودند.