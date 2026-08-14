برد پسران بسکتبال ایران در اولین گام از کاپ آسیا

جوان آنلاین: تیم ملی بسکتبال پسران ایران در اولین دیدار خود از مسابقات زیر ۱۸ سال کاپ آسیا برابر قطر به میدان رفت.
به گزارش ایسنا، شاگردان حسنپور در این دیدار با نتیجه ۹۴ بر ۶۹ پیروز شدند.
در این بازی محمد شمسی با ۱۹ امتیاز، ۹ ریباند، ۸ پاس گل و کارایی ۲۸ بهترین بازیکن ایران در این دیدار بود. امیررضا آذری ۱۶ امتیاز، محمدیاشار کمال خالدی ۱۴ امتیاز و محمدصفا بهنیا ۱۳ امتیاز کسب کردند.
نتایج کوارترهای این دیدار:
کوارتر اول: ایران ۱۹ - قطر ۹
کوارتر دوم: ایران ۳۰ - قطر ۱۷
کوارتر سوم: ایران ۲۱ - قطر ۲۶
کوارتر چهارم: ایران ۲۴ - قطر ۱۷
تیم ایران که در گروه C با تیمهای چین، قطر و سریلانکا همگروه است باید در دومین دیدار خود یکشنبه ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف سریلانکا برود.
برنامه و نتایج بازیهای مرحله گروهی ایران در این رقابتها:
ایران ۹۴ - قطر ۶۹،
۲۵ مرداد
ایران- سریلانکا ساعت ۱۱:۳۰،
۲۷ مرداد
ایران- چین ساعت ۸:۳۰
رقابتهای کاپ آسیا زیر ۱۸ سال پسران با حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی و از تاریخ ۲۲ مرداد تا اول شهریور در شهر احمدآباد کشور هند برگزار خواهد شد و در پایان، ۴ تیم برتر این رقابتها سهمیه حضور در جام جهانی زیر ۱۹ سال ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.