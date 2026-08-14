کد خبر: 1373828
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تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

توقف تجاوز‌ها به جنوب، شرط لبنان برای تداوم مذاکرات با رژیم صهیونیستی

1 بیروت تداوم مذاکرات با رژیم صهیونیستی را به توقف تجاوز‌های این رژیم به جنوب لبنان مشروط کرد.

جوان آنلاین: برخی منابع دیپلماتیک لبنانی در گفت‌و‌گو با ارم نیوز تاکید کردند که بیروت به کمیته مکانیزم اعلام کرده است شرط تکمیل روند مذاکرات با اسرائیل توقف بمباران است.

به گزارش ایرنا، این منابع می‌گویند که در جریان سفر اخیر «جوزف کلیرفید»، رئیس کمیته مکانیزم (کمیته ناظر بر آتش بس) به بیروت، مسولان ارشد لبنانی به وی اعلام کردند که مشارکت هیات مذاکره کننده این کشور در نشست با هیات اسرائیلی با میانجیگری آمریکا در شهر روم که قرار است اوایل سپتامبر انجام شود، بدون توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان امری دشوار است.
به گفته این منابع، مسئولان لبنانی به ژنرال آمریکایی گفته‌اند که مشارکت هیات کشورشان در نشست آینده، منوط به توقف تجاوز‌های رژیم اسرائیل و همچنین بررسی مساله مشخص کردن مناطق آزمایشی جدید است که صهیونیست‌ها باید از آن‌ها خارج شوند و نیرو‌های ارتش لبنان در آن جا مستقر شوند.

طبق این گزارش، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان اخیرا در دیدار و رایزنی با برخی مسئولان کشور خود، اقدامات و گام‌های مرتبط با اجرای توافق چارچوب را بررسی کرده است و بعد از آن با جوزف کلیرفید دیدار کرده و پیام‌هایی در راستای نجات مذاکرات به وی منتقل کرده است.

این منابع می‌گویند که جوزف عون در دیدار با این مقام آمریکایی از تجاوز‌های تل آویو بسیار عصبانی بوده است به گونه‌ای که جوزف کلیرفید از این عصبانیت شوکه شده است.

منابع خبری می‌گویند که بیروت تا این لحظه پیام رسمی خود مبنی بر عدم مشارکت در مذاکرات را به میانجیگر آمریکایی نداده، اما مسئولان لبنانی به دستیاران جوزف کلیرفید گفته‌اند که در صورت تداوم تجاوز‌های اسرائیل، هیات لبنانی به ریاست سیمون کرم در نشست پیش رو مشارکت نخواهد کرد.

پیش از این یک دیپلمات لبنانی اعلام کرد: برنامه‌ای برای برگزاری دور جدید مذاکرات میان لبنان و طرف اسرائیلی در ماه آینده وجود ندارد و در صورت برگزاری دور بعدی، احتمالاً این مذاکرات پس از پایان تابستان انجام خواهد شد.

به گزارش شبکه المیادین، این دیپلمات لبنانی به خبرنگار این شبکه گفت که طرف‌های آمریکایی و اسرائیلی با گسترش آنچه «مناطق آزمایشی» خوانده شده، پیش از دستیابی به «پیشرفت» در دو منطقه قبلی مخالفت کرده‌اند.

وی افزود: هیأت لبنانی نیز ادعا‌های اسرائیل مبنی بر اینکه تمامی انفجار‌های رخ‌داده در جنوب لبنان ناشی از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی بوده را رد کرده است.

چند روز پیش هفتمین دور مذاکرات لبنان و این رژیم تحت نظارت آمریکا در رم برگزار شد و طی آن پرونده‌های مرتبط با اجرای توافق چارچوب بررسی شد.

این دور از مذاکرات در سایه نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله این رژیم به جنوب لبنان صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی نقشه‌ای جعلی را منتشر کرد که جنوب لبنان را نیز در بر می‌گرفت.

در واکنش به این اقدام، حزب‌الله از دولت کشورش خواست مذاکرات مستقیم با اسرائیل را متوقف کرده و شکایتی فوری علیه این رژیم به شورای امنیت ارائه کند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، لبنان ، مذاکره
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