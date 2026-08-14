انهدام باقیمانده یک تیم تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان

جوان آنلاین: روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد: پس از هلاکت ۲ نفر از عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جنوب استان سیستان و بلوچستان، پس از یک هفته اشراف اطلاعاتی دقیق در تعقیب سایر عناصر باقیمانده این تیم، در صبح امروز (جمعه ۲۳ مردادماه) با تلاش پاسداران گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، یک نفر دیگر از اعضای این تیم به همراه مقادیر زیادی سلاح، مهمات، تجهیزات انفجاری و ارتباطی در جنوب استان دستگیر شد.

به گزارش مهر، اعضای باقیمانده این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشتند.