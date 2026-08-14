جوان آنلاین: روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: رانندگان درون‌شهری و بین‌شهری می‌توانند بدون مراجعه به کارگزاری یا کافی‌نت و به صورت الکترونیک از طریق ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir با رایانه شخصی یا موبایل در هر ساعت از شبانه روز نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، رانندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه مذکور از طریق منوی بیمه‌شدگان، پرداخت حق‌بیمه، پرداخت نوین، حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ۸۴ خدمت بیمه‌ای را به صورت غیرحضوری و بدون نیاز مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها به ذینفعان ارائه می‌کند؛ توسعه خدمات الکترونیک در سال‌های اخیر در اولویت سازمان بوده و در دستور کار قرار دارد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان می‌توانند برای بهره‌مندی از خدمات سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir در این سامانه ثبت‌نام کنند. افراد برای ورود به این سامانه ابتدا باید با ورود به آدرس اینترنتی مذکور و انتخاب گزینه ثبت‌نام، اطلاعات لازم را وارد و پس از طی مراحل ثبت‌نام، گذرواژه مربوطه را ثبت و دریافت می‌کنند. در انتها با استفاده از نام کاربری و گذرواژه از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حق‌بیمه رانندگان برای شخص راننده امکانپذیر خواهد بود.