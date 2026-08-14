کد خبر: 1373818
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تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش آمریکا به سفر بحث‌برانگیز پوتین به جزیره مورد مناقشه با ژاپن

1 یک روز پس از آن که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به جزیره مورد مناقشه «ایتوروپ» که ژاپن بر آن ادعای حاکمیت دارد سفر کرد، سفیر آمریکا در توکیو بر حمایت واشنگتن از حق حاکمیت ژاپن بر این جزایر تاکید کرد.

جوان آنلاین: «جورج گلس»، سفیر آمریکا در توکیو یک روز پس از سفر ولادیمر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به جزیره مورد مناقشه ایتوروپ گفت که به رسمیت شناختن حاکمیت ژاپن بر این جزیزه همچنان «تزلزل‌ناپذیر» است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی با انتشار این مطلب گزارش داد که گلس در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: «موضع واشنگتن در حمایت از مهم‌ترین متحد خود و در به رسمیت شناختن حاکمیت ژاپن بر سرزمین‌های شمالی، تزلزل‌ناپذیر باقی می‌ماند.»

او افزود: «ما در برهه‌ای که اتحاد آمریکا و ژاپن به شکوفایی در سراسر منطقه هند-آرام اختصاص دارد به شدت با هر اقدامی که صلح و ثبات آن را تضعیف کند، مخالفیم.»

اظهارات گلس اولین واکنش آمریکا به سفر پوتین بود که روز پنج‌شنبه هفته جاری انجام شد. این اولین سفر او به زنجیره جزایر تحت کنترل روسیه در نزدیکی هوکایدو بود که ژاپن آن را جزایر خود می‌داند. روسیه از این جزایر با عنوان جزایر کوریل جنوبی یاد می‌کند.

توکیو معتقد است که سرزمین‌های شمالی، متشکل از جزایر ایتوروپ، کوناشیری، شیکوتان و گروه جزایر هابومای مدت کوتاهی پس از تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم در ۱۵ اوت ۱۹۴۵ به طور «غیرقانونی» توسط اتحاد جماهیر شوروی الحاق شده‌اند. اگرچه روسیه معتقد است که این تصرف قانونی بوده است.

این اختلاف مانع از امضای معاهده صلح بین دو کشور از زمان جنگ جهانی دوم شده است، در حالی که تنش‌ها در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ژاپن علیه مسکو هم‌گام با متحدانش بر سر جنگ روسیه علیه اوکراین تشدید شده است.

دولت ژاپن روز پنج‌شنبه نیکولای نوزدریف، سفیر روسیه در توکیو را احضار کرد تا نسبت به سفر پوتین «اعتراض شدید» خود را اعلام کند. همچنین سانائه تاکاایچی، نخست‌وزیر ژاپن، گفت که این جزایر «هم از نظر تاریخی و هم بر اساس قوانین بین‌المللی، بخش ذاتی قلمرو ژاپن هستند.»

شبکه ان‌اچ‌کی ژاپن نیز گزارش داد که توکیو در واکنش به این رخداد اقدامات سختگیرانه‌تر علیه روسیه را بررسی می‌کند که تشدید تحریم‌ها علیه مسکو یکی از گزینه‌هاست.

برچسب ها: آمریکا ، ولادیمیر پوتین ، ژاپن
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