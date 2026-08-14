زمان باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال مشخص شد

جوان آنلاین: فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال گفت: طبق قانون و تجربهای که در سازمان لیگ دارم، پنجره باشگاه استقلال ۴ شهریور باز میشود، چون دو پنجره متوالی بسته بوده است.
به گزارش مهر، وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: ۴ شهریور پنجره نقل و انتقالاتی پیش فصل ایران بسته میشود و دو پنجرهای که محروم بویم، تمام میشود. بدین ترتیب پنجره ما باز میشود.
فتاحی تاکید کرد: قتی پنجره باز شود استقلال میتواند سه سهمیه فیفا خریداری کند. این یک استثنا است که فیفا برای کشورهای مختلف گذاشته است، یک کشور یک سهمیه و یک کشور هم میتواند سه سهمیه خریداری کند.
رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: استقلال قهرمان فصل گذشته است و نیاز نداشت که ۸ - ۷ بازیکن بگیرد، فقط باید ترکیب تیم را تقویت میکردیم. نهایت باید ۵۶ بازیکن میگرفتیم، ۲ بازیکن خریداری کردیم، سهمیه یک بازیکن را حفظ کردیم چراکه فوروارد خارجی باید بگیریم و این سهیه را نگه داشتیم که در صورت امکان بتوانیم از آن استفاده کنیم.
فتاحی گفت: در مورد خلیفه و گودرزی با باشگاه الومینیوم مذاکره کردیم، گفتیم اگر پنجره باز نشود یا نتوانیم از آنها استفاده کنیم، این دو بازیکن در باشگاه شان باشند و در نیم فصل به ما اضافه شونند.
وی با تاکید بر اینکه استقلال نمیتواند بازیکن بیشتری جذف کند، ادامه داد: یک تیم نمیتواند با ۲۰ بازیکن قرارداد ببندد و اجازه دهد در تیمهای مختلف بازی کنند. کمیته اخلاق میتواند به این مسئله ورود کند.
فتاحی با تشکر از بختیاری زاده سرمربی تیم استقلال که در این شرایط هدایت تیم را بر عهده گرفت، گفت: اولین تیمی بودیم که تمرینات مان را آغاز کردیم.