دنیامالی: بازسازی آزادی طبق مقررات فیفا بود/ حواشی فوتبال باید کم شود

جوان آنلاین: احمد دنیامالی در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی ووشو، در خصوص آخرین شرایط آماده‌سازی ورزشگاه آزادی اظهار داشت: ورزشگاه آزادی سن زیادی دارد و مطالعاتی که از گذشته انجام شده بود، نیاز به بازسازی و شمع‌ریزی داشتیم. در فضا‌های بسته و محدود که کار انجام می‌شود، بسیار سخت است و ضمن اینکه ما موظف بودیم سازه استادیوم را دوباره بازطراحی کنیم و براساس آن شمع‌های کمکی زیادی را احداث کنیم. طبق مقررات فیفا و AFC فضا‌های پشتیبانی و فضا‌هایی که برای VAR و میکسدزون و همه الزاماتی که نیاز بود را ایجاد کردیم و یک کار جدیدی انجام شده است.

* ۱۵ ماه است که در جنگ هستیم و منابع‌مان محدود است

وی ادامه داد: دوستان هم توجه ندارند که ما ۱۵ ماه است که در جنگ هستیم و منابع‌مان محدود است و نباید یک‌طرفه صحبت کنیم. عمده بحثی که در ورزشگاه آزادی داریم، تقریباً به اتمام رسیده است. بحث کشت چمن هم برای ما مهم است و درخصوص آن به لحاظ مشخصاتی که امروزه رایج است، کار زیرسازی آن را انجام دادیم و سیستم‌های زه‌کشی و گرم‌کننده و نوع خاک آن تهیه شده است و با دقت بالا و میلیمتری زمین در حال آماده‌سازی است که بعد از آن، کار کشت را انجام بدهیم. قرار است در شهریورماه کار کشت شروع شود و امیدوارم یک چمن و استادیوم مرتب و آبرومندی آماده شود که همه برای تیم‌های ملی و تیم‌های تهرانی آماده بهره‌برداری شود.

* وظیفه‌ای برای درست کردن ورزشگاه برای تیم‌های فوتبال نداریم

وزیر ورزش و جوانان در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود باید برای باشگاه‌ها استادیوم ساخته شود، گفت ما هیچ وظیفه‌ای برای درست کردن ورزشگاه برای تیم‌های فوتبال نداریم و بعضاً این موضوع را شنیدیم که چرا دولت ورزشگاه نمی‌سازد. دولت همه امکانات را که تهیه کرده است و پول می‌دهد و این همه حاشیه داریم. در فوتبال مگر پول کم است؟ بحث ورود یک‌سری افراد غیرفوتبالی در فوتبال حاشیه‌ساز است. ما کاری که ارزشمند بود و بچه‌های ما به سختی خودشان را به جام جهانی رساندند و میزبان اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکرد و فیفا هم متعهد نبود و یک کار سختی انجام شد.

* باید حاشیه‌های فوتبال، مخصوصاً در بحث شفاف‌سازی را کم کنیم

دنیامالی در خصوص این موضوع که آماده‌سازی ورزشگاه آزادی چند سال طول کشیده است و اینکه برخی تیم‌ها نیمه‌دولتی هستند و مطالبه ساخت ورزشگاه از این جهت مطرح شده است، عنوان کرد: در شرایط امروز این تفکری که ورزشگاه‌های بزرگ ساخته شود، در دنیا هم وجود ندارد. یک ورزشگاه ۴۰ هزار نفری می‌سازند و اقتصادی هم هست. با توجه به کمبود منابعی که ما داریم فعلاً ساخت استادیوم در دستور کار دولت نیست. البته دوستان در شهرداری تهران در حال تلاش هستند تا ورزشگاه ۴۰ هزار نفری را بسازند، این کار خیلی می‌تواند به ما کمک کند. به هر حال الان در عزل و نصب مدیران باشگاه‌ها نه بنده و نه هیچ مدیر دولتی دخالتی نداریم. به هر حال آن چیزی که برای ما مهم است، فوتبال بیننده زیادی دارد و باید کمک کنیم مردم زیبایی‌های آن را ببینند و حاشیه‌های آن را کم کنیم؛ خصوصاً در بحث شفاف‌سازی. یعنی قرارداد بازیکنان و مربیان باید در سامانه ثبت شود و مردم بدانند که فلان باشگاه چقدر برای فوتبال هزینه کرده است و نتیجه‌اش چیست. ما هم وظیفه‌مان این است که کنار باشگاه‌ها باشیم؛ به‌ویژه باشگاه‌های خصوصی که به سختی کار می‌کنند و امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود، اخبار خوبی بشنویم.