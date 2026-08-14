کد خبر: 1373810
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تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
جامعه » اخبار كلی

عدم توجه به جلو و سرعت غیرمجاز عامل اصلی ۳ حادثه مرگبار در معابر پایتخت

1 رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح جزئیات ۳ تصادف منجر به فوت در هفته سوم مرداد ماه در پایتخت، بر لزوم رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی در بزرگراه‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به اینکه عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو، همچنان در صدر علل سوانح مرگبار قرار دارد، تصریح کرد: متأسفانه در این حوادث بی‌احتیاطی رانندگان به قیمت جان هموطنان تمام شده است. 

به گزارش ایسنا، وی در خصوص تصادفات فوتی روزهایی که گذشت و با اشاره به حادثه اول در بزرگراه شهید متوسلیان (۱۸ مرداد)، افزود: در این حادثه، راننده یک دستگاه کامیون کشنده به علت عدم توجه به جلو و اطراف با یک دستگاه وانت نیسان که در حاشیه بزرگراه (نقض مقررات مربوط به ماده ۱۵۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی)متوقف و راننده آن بیرون از خودرو بود، برخورد می‌کند که متأسفانه به علت واژگونی وانت نیسان به روی راننده  آن که مرد ۶۵ ساله‌ای بود، در دم فوت شد.

سردار موسوی‌پور با اشاره به حادثه دوم هفته گذشته در تهران که بزرگراه شهید حقانی (۱۹ مرداد) رخ داد، گفت: راکب ۳۵ ساله یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل وسیله، دچار واژگونی شد که عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و وارد آمدن ضربه مستقیم به سر، عامل اصلی فوت وی در صحنه تصادف بود.

وی با اشاره به حادثه سوم تصادفات در تهران در بزرگراه آزادگان (۲۱ مرداد)، یادآور شد: راننده یک دستگاه وانت پیکان در مسیر غرب به شرق (لاین کندرو) به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه ابتدا با جداول حاشیه راه برخورد و سپس واژگون می‌شود که در پی این اتفاق راننده آن در اثر صدمات وارده در جان باخت.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر اینکه پلیس راهور با هیچ خط قرمزی در برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تعارف ندارد، برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه حیاتی  با اشاره به ممنوعیت توقف در بزرگراه‌ها، توصیه کرد: مطابق ماده ۱۵۹ آیین‌نامه، توقف در حاشیه بزرگراه‌ها به‌جز در موارد اضطراری (نقص فنی شدید) ممنوع و بسیار خطرناک است. در صورت توقف اضطراری، استفاده از علائم هشداردهنده (مثلث شبرنگ) در فواصل استاندارد الزامی است.

وی همچنین با تأکید بر سرعت مطمئنه به  رانندگان اظهار کرد: سرعت مطمئنه سرعتی است که در آن راننده تسلط کامل بر خودرو داشته باشد؛ به‌ویژه در معابر بزرگراهی، تغییرات ناگهانی و حجم بالای تردد، نیازمند هوشیاری و کنترل سرعت است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران یک انتخاب نیست؛ بلکه تنها راه پیشگیری از ضربات مرگبار مغزی است، بر تمرکز بر رانندگی از سوی رانندگان تأکید کرد و گفت: بسیاری از تصادفات ناشی از «عدم توجه به جلو» با حذف عوامل حواس‌پرتی نظیر تلفن همراه و مدیریت خستگی راننده قابل پیشگیری است.

برچسب ها: حادثه مرگبار ، پایتخت ، راهنمایی و رانندگی
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