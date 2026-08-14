وقوع حادثه دریایی جدید در تنگه هرمز

جوان آنلاین: به نقل از النشره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه در «تنگه هرمز» دریافت کرده است.
به گزارش مهر، همچنین گزارشهایی از مقامات نظامی دریافت شده که حاکی از آن است یک نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز در مسیر خروجی، هدف حمله یک فروند پهپاد (UAV) قرار گرفته است.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد: این نفتکش دچار خسارت جزئی شده و طبق گزارشها، تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و امنیت آنها تأیید شده است؛ همچنین هیچگونه آلودگی زیستمحیطی گزارش نشده است.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای شرکت «کپلر» گزارش داد که در سایه تشدید سیاست جنگ افروزانه آمریکا علیه ایران، تردد کشتیها در تنگه هرمز در اواخر هفته جاری نسبت به میانگین ماهانه خود کاهش یافته است.
طبق این دادهها، روز پنجشنبه ۹ فروند کشتی از این تنگه عبور کردند؛ این در حالی است که در روز قبل از آن، ۵ فروند کشتی عبور کرده بود، اما آمار مذکور همچنان کمتر از میانگین روزانه ماه اوت است که روزانه به طور متوسط ۱۲ فروند کشتی از تنگه عبور میکردند.
کشتیهای عبوری شامل ۵ فروند وارد شده به خلیج فارس و ۴ فروند کشتی خارج شده از آن بود که به سمت خلیج عمان رفتند و اکثریت قریب به اتفاق آنها از مسیر کشتیرانی ایران عبور کردند.