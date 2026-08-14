کد خبر: 1373807
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تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

نگرانی رئیس شاباک از حمله ۷ اکتبر بعدی در ایلات

1 منابع امنیتی عبری اعلام کردند که کرانه باختری مثل یک بشکه مواد منفجره است که در هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد.

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی عبری هشدار داد، تمام کرانه باختری روی یک بشکه مواد منفجره ایستاده است که هر لحظه امکان منفجر شدن آن وجود دارد. اقدامات آشوبگرانه و خشونت‌های مستمر شهرک نشینان در کرانه باختری ارتش رژیم صهیونیستی را خسته کرده به شکلی که از پاسخ دادن به تمام حوادث عاجز است.

به گزارش ایسنا، این منابع اعلام کردند که فرماندهی رژیم صهیونیستی به نوعی فلج شده است. تعدادی از افسران ارشد می‌خواهند اقدامی جدی علیه شهرک نشینان انجام دهند چرا که نگران آینده نظامی خود هستند.

در این راستا، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به ارتش دستور داده تا اختیارات اجرای قانون در مسائل غیرنظامی در شهرک‌های کرانه باختری را به پلیس رژیم صهیونیستی منتقل کند.

از سوی دیگر طبق گزارش روزنامه هاآرتص، دیوید زینی، رئیس شاباک طی گفت‌و‌گو‌های داخلی پیش‌بینی کرد که حمله ۷ اکتبر بعدی در ایلات رخ دهد. زینی دستور داده که سناریوی احتمالی وقوع حمله علیه ایلات در راس اولویت‌ها قرار گیرد. این سناریو شامل حمله زمینی از اردن و چه بسا از دریا با کمک گروه‌هایی از جمله انصارالله است.

وی یک سفر محرمانه به همراه مسئولان ارشد دستگاه شاباک به شهر ایلات داشت و با مسئولان محلی این شهر دیدار کرد.

با این حال شاباک بعدا اعلام کرد که هیچ‌گونه اطلاعات یا هشدار‌های مشخصی درباره قصد حمله به شهر ایلات وجود ندارد و مسئله تنها درباره یک برنامه‌ریزی عملیاتی اساسی و بررسی تهدیدات بوده است.

در این راستا شالوم بن حنان، رئیس سابق یکی از بخش‌های شاباک به کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: نگرانی درباره حمله به ایلات ناشی از نقاط ضعفی است که هر دشمنی می‌تواند آن را ملاحظه کند. یک شهر دوردست، احاطه شده با مرز‌ها که اعزام سریع نیرو‌های بزرگ به آن دشوار است. ایلات همواره دورترین نقطه در اسرائیل بوده است. هرگونه وضعیت اضطراری یا ارسال تجهیزات چندین ساعت طول می‌کشد.

بن حنان گفت که اردنی‌ها با وجود اینکه هیچ‌گونه دیوار مرزی با آنها وجود ندارد، تلاش زیادی برای منع نفوذ یا حملات از خاک خود به اراضی اشغالی دارند، اما نباید صرفا به این مسائل تکیه کرد.

برچسب ها: رئیس شاباک ، کرانه باختری ، ارتش رژیم صهیونیستی
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