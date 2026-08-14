پیام تبریک عراقچی به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، هفتادونهمین سالگرد استقلال این کشور را به دولت و مردم دوست و همسایه پاکستان تبریک گفت.
متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:
جناب آقای اسحاق دار
معاون نخست وزیر و وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان
فرارسیدن هفتادونهمین سالگرد استقلال جمهوری اسلامی پاکستان را به جنابعالی و دولت و ملت شریف و دوست پاکستان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
این مناسبت فرخنده فرصتی مغتنم برای یادآوری پیوندهای مستحکم تاریخی، فرهنگی، تمدنی و مردمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به مثابه پشتوانههایی ارزشمند برای تحکیم مودت و تعمیق همکاریها میان دو ملت است.
بر این باورم که تداوم رایزنیهای سیاسی و دیپلماتیک و تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری، مرزی، امنیتی و فرهنگی میتواند زمینهساز بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای موجود و تأمین منافع مشترک دو کشور باشد.
از خداوند متعال برای جنابعالی سلامتی و موفقیت، برای دولت و ملت پاکستان سربلندی، توسعه و رفاه روزافزون و برای روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، دوام، استحکام و شکوفایی هرچه بیشتر مسئلت دارم.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران