جوان آنلاین: به نقل از اسکای نیوز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد که این کشور خود را برای اعمال اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران در هفته آینده آماده میکند؛ وی این اقدامات را در تاریخ تحریم اقتصادی تحمیل شده بر هر کشوری، «بیسابقه» توصیف کرد که نشانهای از رویکرد واشنگتن برای تشدید فشارها بر تهران است.
به گزارش مهر، اظهارات بسنت در حالی مطرح میشود که دولت دونالد ترامپ در حال تشدید فشارهای اقتصادی خود بر ایران است؛ این اقدامات همزمان با تهدید واشنگتن مبنی بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران برای مدت نامعلوم صورت میگیرد. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا نیز مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا قادر است با چرخش و جایگزینی کشتیهای مستقر در منطقه، این محاصره را حفظ کند.
واشنگتن در ماههای اخیر استفاده از تحریمها و ابزارهای مالی برای فشار بر تهران را تشدید کرده است، که از جمله آنها میتوان به هدف قرار دادن شبکههای مالی و نهادهایی اشاره کرد که دولت آمریکا مدعی است به ایران در دور زدن تحریمها کمک میکنند. بسیاری از ناظران و کارشناسان مسائل بینالمللی معتقدند که شانتاژ تبلیغاتی شکل گرفته در خصوص گسترش محاصره اقتصادی ایران، جنگ تبلیغاتی آمریکایی صهیونیستی برای گرفتن امتیازات بیشتر از تهران در سایه شکست سناریوهای گذشته این محور است.
بسنت در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به اینکه «منتظر اعلام خبرهای بیشتری در هفته آینده باشید.» افزود که واشنگتن تدابیر «بیسابقهای» را در تاریخ تحریمهای اقتصادی اعمال خواهد کرد.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت که استراتژی آمریکا مبتنی بر دو مسیر موازی است که ترکیبی از «تشدید انزوای اقتصادی تحمیل شده بر ایران» و «محاصره دریایی با هدف هدف قرار دادن تردد کشتیهای تجاری ایران» است.
بسنت تصریح کرد که این محاصره از طریق محدود کردن تجارت دریایی، به طور مستقیم منابع اصلی درآمد مقامات ایرانی را هدف قرار میدهد.
تهدید اقتصادی آمریکا در شرایطی مطرح میشود که سیاست جنگ افروزی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران طی ۶ ماه گذشته با شکست مواجه شده و این کشور از سوی دیگر با وجود اعمال تحریمهای گسترده نتوانسته جمهوری اسلامی ایران را تسلیم کند.