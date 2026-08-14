تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در روز‌های پایانی هفته همچنان پایین‌تر از میانگین ماهانه قرار دارد؛ در حالی که بر اساس داده‌های کشتیرانی، بخش قابل توجهی از تردد‌های انجام‌شده از مسیر کشتیرانی ایران صورت می‌گیرد و ادعا‌های آمریکا درباره وضعیت تردد در این آبراه با داده‌های موجود همخوانی ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز در اواخر هفته به سطحی پایین‌تر از میانگین ماهانه رسید؛ موضوعی که این خبرگزاری آن را در ارتباط با تنش و اختلاف نظر ایران و آمریکا درباره کنترل این آبراه راهبردی ارزیابی کرده است.

به گزارش ایرنا، از یک سو ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تنگه هرمز «تحت کنترل و مدیریت ایران است» و از طرف دیگر، آمریکا نیز می‌گوید می‌تواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود ادامه دهد و مدعی است باتوجه به شکست مذاکرات برای آتش‌بس، فشار اقتصادی بر تهران را افزایش می‌دهد.

داده‌های کپلر درباره تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب نیز نشان می‌دهد که روز پنجشنبه ۱۹ فروند کشتی با سامانه موقعیت‌یاب روشن از این آبراه عبور کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با ۲۰ کشتی در روز قبل، تغییر قابل توجهی نداشته است.

به گزارش ایرنا دونالد ترامپ بار‌ها ادعای پیروزی در این تجاوز بی دلیل و حتی «باز بودن» تنگه هرمز را کرده است، در حالیکه ایران، کنترل این آبراه حیاتی را برای دفاع استراتژیک از خود در اختیار دارد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: ادعا‌های واهی آمریکا مبنی بر عبورومرور عادی شناور‌ها از تنگه هرمز نشان از استیصال آن کشور است. هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد.

سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در پیامی تاکید کرد: هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد.

شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز پیش‌تر گزارش داد که داده‌های مربوط به تردد کشتی‌ها ادعا‌های ترامپ را تائید نمی‌کند.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیروز (پنجشنبه) ۲۲ مردادماه خطاب به مقامات آمریکایی گفت که مراقب اطلاعات جعلی و اشتباهات محاسباتی باشند. وی عنوان کرد: ایالات متحده مدت‌هاست که به دلیل ضعف اطلاعاتی، دچار اشتباهات محاسباتی مکرر می‌شود. جنگ علیه ایران نمونه‌ای روشن از آن است.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: اکنون نیز در قبال تنگه هرمز، مرتکب اشتباه محاسباتی حتی بزرگ‌تری شده است.