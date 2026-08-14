تصادف مرگبار BMW در اتوبان همت/ ۲ دختر و یک پسر جوان جان باختند

جوان آنلاین: سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: ساعت ۲:۵۹ دقیقه بامداد امروز، حادثه تصادف خودرو سواری در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت، مقابل پارک پردیسان، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اعلام شد. بلافاصله نیرو‌های دو ایستگاه عملیاتی به محل اعزام و در کمتر از چند دقیقه در محل حاضر شدند.

وی با اشاره به جزئیات این سانحه افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودرو سواری BMW با چهار سرنشین (دو آقا و دو خانم جوان حدوداً ۲۳ تا ۲۴ ساله) به دلیل نامشخصی در حین حرکت، از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد شدید با گاردریل‌های میانی بزرگراه، وارد فضای سبز میانی اتوبان شده است. خودرو پس از برخورد با یک اصله درخت و دو پایه پل، متوقف و به شدت دچار خسارت شده بود؛ به‌طوری که هر چهار سرنشین داخل کابین محبوس شده بودند.

ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان بلافاصله با رعایت اصول ایمنی و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی مخصوص، عملیات رهاسازی را آغاز کرده و پس از برش قطعات خودرو، هر چهار نفر را خارج کردند. با وجود عملکرد ایربگ‌های خودرو، به دلیل شدت بالای حادثه، طبق تایید عوامل اورژانس، متأسفانه دو خانم و یک آقا در این حادثه جان خود را از دست دادند. تنها بازمانده این حادثه که راننده خودرو بود، دچار مصدومیت شدید شده که بلافاصله جهت رسیدگی‌های پزشکی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در پایان تأکید کرد که نیرو‌های آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی کامل محل و پایان عملیات در ساعت ۴:۰۰ بامداد، محل حادثه را تحویل عوامل انتظامی و راهور دادند.