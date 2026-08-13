هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

جوان آنلاین: سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) طی سخنانی گفت: ادعا‌های واهی آمریکا مبنی بر عبورومرور عادی شناور‌ها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است، کذب و دروغی بیش نیست.

وی ادامه داد: اعلام می‌گردد تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیرو‌های مسلح مقتدر ایران، امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا افزود: سران و ارتش تروریست آمریکا، از گذشته تاکنون اقتدار و ایستادگی ملت و فرزندان شجاع مردم در نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران را به‌خوبی آزموده‌اند.

وی گفت: آمریکا به‌طور مداوم به‌دنبال شرارت و ناامنی در منطقه است و تهدید‌های بدون پشتوانه و بی‌اساس آن کشور، در مقابل آمادگی‌های همه‌جانبه و بیش از گذشته رزمندگان قهرمان اسلام در نیرو‌های مسلح، نتیجه‌ای جز بیچارگی و درماندگی بیشتر، برای آنها نخواهد داشت.

وی بیان داشت: نیرو‌های مسلح پرافتخار ایران اسلامی، تمام تحرکات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را در منطقه، زیر نظر دارند و تحت فرماندهی حکیمانه و هوشمندانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، در تحقق حقوق ملت، حاکمیت ملی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران ذره‌ای تردید نداشته و نخواهند داشت و به هرگونه تهدید، در هر نوع و هر سطح، پاسخ کوبنده‌تر و شدیدتر از قبل خواهند داد.