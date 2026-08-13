هگست کوبا را به حمله نظامی تهدید کرد

جوان آنلاین: «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در جریان سفر رسمی خود به پاناما تهدید کرد که دولت واشنگتن همه گزینههای ممکن در قبال کوبا، از جمله اقدام نظامی را روی میز دارد.
به گزارش ایسنا، به گزارش خبرگزاری تاس، هگست در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توسل واشنگتن به گزینه نظامی علیه هاوانا ادعا کرد: «همه گزینهها از جمله گزینههای نظامی روی میز است.»
وی با لحنی تهدیدآمیز خطاب به مقامهای کوبا گفت: «فکر میکنم کوبا عاقلانه عمل خواهد کرد، اگر به اراده رئیسجمهور ترامپ برای اعمال اولویتهای راهبردی آمریکا توجه کند.»
وزیر جنگ آمریکا همچنین مدعی شد که واشنگتن «گزینههای متعددی» برای اقدامهای بعدی در قبال این کشور حوزه کارائیب در اختیار دارد.
پیش از این نیز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در اظهارنظرهایی ضد کوبا، امکان انجام عملیات نظامی علیه هاوانا را رد نکرده بود. ترامپ ۱۵ اسفندماه گذشته (۵ مارس) ادعا کرده بود که واشنگتن پس از عملیات متجاوزانه علیه ایران، درباره رویکرد بعدی خود در قبال کوبا تصمیمگیری خواهد کرد. کاخ سفید نیز ۸ اسفندماه (۲۷ فوریه) از احتمال در دست گرفتن کنترل کوبا با توسل به نیروی نظامی خبر داده بود.
نشریه پالتیکو هم ۲۸ اردیبهشتماه (۱۸ مه) گزارش داده بود که گرایش دولت آمریکا به استفاده از نیروی نظامی علیه کوبا در حال افزایش است. ترامپ همچنین در مصاحبه در ماه ژوئن با آکسیوس نیز احتمال اجرای عملیات متجاوزانه برای تغییر حکومت در کوبا را مطرح کرده بود.
این اظهارات وزیر جنگ آمریکا در حالی مطرح میشود که هاوانا بارها سیاستهای مداخلهجویانه و تهدیدهای واشنگتن علیه حاکمیت و استقلال خود را محکوم کرده و خواستار پایان اقدامهای خصمانه آمریکا شده است.